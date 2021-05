Ministrul Energiei Virgil Popescu a anunțat, în premieră, construcția unei centrale noi, tip cogenerare, de 120 MW în Municipiul Constanța. Centrala va utiliza tehnologie Siemens care permite adăugarea în mix-ul de combustibil a unei cote de 30% Hidrogen. Emisiile de CO2 vor fi substanțial reduse, inclusiv prin instalarea unui sistem de sere. Ministrul a declarat că în funcție de dimensiunea serelor, se poate ajunge chiar la neutralitate (emisii zero de CO2).

„În PNRR este prinsă o centrală de producere a energiei electrice de 120 MW în cogenerare, care va asigura inclusiv încălzirea Municipiului Constanța. Este o centrală nouă, care va produce energie electrică în amestec, Gaz Natural cu 30% Hidrogen”, a declarat ministrul PNL la Constanța, în cadrul unei conferințe.

Tehnologia germană va sta la baza noii centrale termice

După declarațiile ministrului, tehnologia germană va sta la baza noii centrale de la Constanța.

“Probabil cu tehnologie tot Siemens (n.r. se va construi centrala) sunt foarte avansați în acest tip”, spune ministrul.

Soluția propusă pentru producția de Hidrogen verde este energia regenerabilă, din fotovoltaice. Ministrul energiei a subliniat că în contextul Pactului Verde European, România și-a asumat reducerea emisiilor de CO2, chiar până la neutralitate în 2050 și până la 55% în 2030.

“Hidrogen vom produce din panouri fotovoltaice. Ne-am propus să restructurăm tot sistemul energetic, Pactul Verde European ne împinge de la spate. Ne-am asumat ca stat reducerea emisiilor de CO2 plecând de la 55% in 2030 si neutralitate in 2050. Pentru asta avem PNRR, avem bani europeni, Fondul de Modernizare, 9-10 mld euro, fondul de tranziție justă 1.9 mld. euro si acest fond Rom-Kazah de 1 mld dolari, pentru investiții in energie. Sunt proiecte aprobate de aprox. 300 mil dolari. Este nevoie de capacități noi în sistemul energetic național”, a mai spus Virgil Popescu.

La Constanța se va instala un proiect pilot, care ar putea fi aplicat și în alte zone din țară

“Este un concept Green City. Producem energia electrică cu 30% Hidrogen. Facem și captare de Co2 pe care îl injectăm în sere pentru producția de legume. În funcție de dimensiunea serelor putem ajunge chiar la neutralitate. Constanta va face parte din programul pilot din PNRR pe acest concept” declară Virgil Popescu, ministrul PNL al Energiei.