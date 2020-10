„Se simte rău din cauza problemelor de sănătate și a izolării de 23 de ore din 24. Are o hernie lombară și una cervicală, de care se știe de dinainte de condamnare. (…) Aceste probleme de sănătate s-au agravat foarte tare în ultimele trei luni. A fost retras de la muncă și stă 23 de ore în cameră. Doar o oră iese la plimbare. (…) Noi ne-am adresat unor instituții pentru a soluționa.

Există două mari probleme: dreptul la muncă și la sănătate. Ne-am adresat instanței pentru dreptul de muncă. Am câștigat, dar de două săptămâni nu s-a aplicat decizia instanței. (…) Am făcut o sesizare și la Avocatul Poporului. (…) Erau încălcate niște drepturi. (…) Au emis o serie de recomandări spre ANP pentru a îndrepta aceste reguli. (…) Bănuiala mea este că sunt presiuni foarte mari asupra celor din penitenciar”, a spus Irina Tănase potrivit Realitatea Plus.

De asemenea, în urma demersurilor făcute de avocata lui Liviu Dragnea, la sesizarea familiei, fostul șef PSD ar fi început deja să primească îngrijiri medicale la doar două săptămâni după decizia instanței.

Astfel, Dragnea a început în închisoare fizioterapia și kinetoterapia, tratamente care îl vor ajuta să scadă intensitatea durerilor provocate de coloana vertebrală.

„De luni, practic, Liviu a început tratamentul cu fizioterapie și kinetoterapie. Din fericire, măcar acest lucru este posibil”, a mai afirmat Irina Tănase.

Șeful PSD Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv în 2019 de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și jumătate de închisoare în procesul privind angajările fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman.

Sentința este definitivă. Completul de 5 judecători a menținut astfel sentința dată în primă instanță.

Apelul lui Liviu Dragnea a fost admis doar pe latura civilă, scăzând suma pe care o are de plătit drept prejudiciu.

Patru din cei cinci judecători ai completului s-au pronunțat pentru condamnare. Judecătorul care a făcut opinie separată a considerat că procesul ar trebui rejudecat, așa cum a cerut apărarea lui Liviu Dragnea, invocând nelegalitate a completului de 3 judecători care a dat decizia în primă instanță.