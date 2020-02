Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a declarat ca pensiile vor crește de la 1 septembrie, așa cum prevede legea și a atras atenția asupra mai multor probleme, pe care spune ca va lucra să le rezolve. Pentru acest lucru are însă nevoie de mai mult de trei luni, cât are momentan în funcție, a declarat ministrul Muncii la romaniatv.net.

”Consider că sistemul de pensii are nevoie de un audit, o noua lege fără acest audit ar bulversa cu totul. Imi spun oamenii că sunt umiliți de casele de pensii și așa este, statul a eșuat în a gestiona aceste arhive. E nevoie de un moment zero. Pensiile vor creste, sumele sunt incluse în buget. Eu sunt ministrul Muncii și sunt chemată să aplic legea în vigoare. Nu am niciun element care să mă facă să sugerez că această majorare nu se va întampla”, a declarat Violeta Alexandru.

Te-ar putea interesa și: