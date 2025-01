Social Veronica Dragalin insistă să rămână şefă la Procuratura Anticorupţie. Avertismentul pentru funcţionarii de rang înalt







Republica Moldova. Veronica Dragalin, şefa Procuraturii Anticorupţie, insistă să-şi ducă până la capăt mandatul. Aceasta încearcă să convingă guvernarea că a obţinut rezultate remarcabile în lupta cu corupţia, iar pe alocuri a lansat şi ameninţări.

Veronica Dragalin a criticat dur iniţiativa legislativă anunţată marţi, 29 ianuarie, de ministra Justiţiei, Veronica Mihailov-Moraru, privind comasarea procuraturilor specializate.

„Sunt aici în această funcție pe care o am, un mandat de 5 ani de zile. O să continui să lucrez în fiecare zi în interesul cetățenilor. Mai departe aflu și eu din presă ce se întâmplă în alte instituții ale statului”, a declarat Dragalin.

Veronica Dragalin recunoaşte că a făcut greşeli

Veronica Dragalin, în conferinţa de presă de joi, a declarat că este apolitică şi îşi face bine treaba. În acelaşi timp, şefa de la Procuratura Anticorupţie a recunoscut că a făcut greşeli.

Totodată, Dragalin a atenţionat că nu va lucra pentru un partid în defavoarea altui partid,

,,Eu am spus de la bun început că am venit aici ca un procuror independent. Nu am venit să ajut în partid sau să trag. la răspundere penală alt partid. Am venit să-mi exercit funcția de procuror. Care e o funcție apolitică.

Dar eu cred că am făcut greșeli care au creat percepția că am o relație prea apropiată de anumite persoane cu funcții publice. Aici, în Moldova, din punctul meu de vedere, relația între procurorul-șef anticorupție și clasa politică trebuie să fie una echidistantă”, a declarat Dragalin.

Avertizări de la şefa Procuraturii Anticorupţie

Veronica Dragalin susţine că anul 2024 a fost un succes pentru Procuratura Anticorupţie. Totodată a îndemnat socetatea să nu judece activitatea instituţiei după reportajele cu mascaţi de la televiziuni.

Pe lângă etalarea meritelor, Dragalin a avetizat funcţionaii de la guvernare să nu încalce legea.

„Procuratura Anticorupție în continuare lucrează pe dosare de rezonanță. Şi transmitem mesajul foarte clar că nimeni nu e mai presus de lege. Absolut fiecare persoană de rang înalt o să fie tras la răspundere dacă încalcă legea”, a declarat şefa de la Anticorupţie.

De ce este nemulţumită guvernarea de activitatea procurorului Veronica Dragalin.

Veronica Dragalin şi-a început activitatea în august 2022. La mai puţin de un de activitate, în societatea dintre Nistru şi Prut au apărut critici în adresa şefei de la Procuratura Anticorupţie. Dragalin era învinuită de lipsă de experienţă şi activitate ineficientă.

Totuşi, poziţia lui Dragalin era de neclintit datorită susţinerii din partea preşedintei Maia Sandu.

Relaţia dintre preşedintă şi şefa de la Anticorupţie s-ar fi răcit în urma scandalului din primăvara trecută, când Veronica Dragalin a anunțat că Tatiana Răducanu, membră a Comisiei Pre-Vetting, este o apropiată a lui Veaceslav Platon și Aureliu Colenco, șeful echipei de avocați care îl reprezintă pe condamnatul fugar Ilan Șor. Şi că Tatiana Răducanu ar fi acționat în interesele acestora.