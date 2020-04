Chiar și un fost câștigător al Premiului Nobel pentru Medicină e de părere că e vorba de un virus din laboratorul dub Wuhan. Publicația italiană Il Mattino are toate informațiile.

“Coronavirusul este rezultatul manipulării, afirmă nu un savant oarecare, ci profesorul Luc Montagnier, câștigător al Premiului Nobel pentru Medicină în 2008, într-un interviu acordat unui post de radio francez specializat în medicină și sănătate.

COVID-19 ar fi ieșit accidental dintr-un laborator chinez din Wuhan, unde se studia vaccinul împotriva SIDA. Potrivit profesorului Montagnier, care în 2008 a descoperit că HIV este cauza epidemiei de SIDA, Sars-CoV-2 este un virus la care s-a lucrat în ultimul trimestru al anului 2019.

„Împreună cu colegul meu, biomatematicianul Jean-Claude Perez, am analizat cu atenție descrierea genomului acestui virus ARN. Nu am fost primii, un grup de cercetători indieni a făcut un studiu care arată că genomul complet al acestui virus are în interior secvențe ale altui virus, cel al SIDA.

Echipa indiană și-a retractat, apoi, declarațiile, însă adevărul științific iese întotdeauna la iveală. Secvența SIDA a fost introdusă în genomul coronavirusului pentru a se încerca obținerea unui vaccin”, a explicat câștigătorul Premiului Nobel pentru Medicină în interviu.

Potrivit savantului, elementele modificate ale acestui virus vor fi oricum eliminate pe măsură ce se răspândește: „Natura nu acceptă nicio manipulare moleculară, va elimina aceste schimbări nefirești și chiar dacă nu se face nimic, lucrurile se vor îmbunătăți, dar din păcate după ce va face multe victime”.

Totodată, Montagnier a dat soluția: „Cu ajutorul valurilor de interferență, am putea elimina aceste secvențe și, în consecință, să oprim pandemia. Dar ar fi nevoie de o mulțime de resurse, prin urmare istoria pieței de pește este o legendă. Nu este posibil să fie doar un virus transmis de la un liliac, probabil de la asta au pornit, apoi l-au modificat.