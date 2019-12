Odată cu venirea iernii, prețul lemnelor de foc crește foarte mult, fiind multe zone din țară unde ele sunt principala sursă de încălzire a locuințelor și a apei. Vrancea este unul din județele în care lemnul este folosit, în special în mediul rural, pentru încălzirea caselor, existând stocuri suficiente pentru populație, potrivit RADOR.

Iarna, prețul metrului cub de lemne crește chiar și cu 60% , localnicii care nu și-au făcut încă provizii de lemne o pot face dacă apelează la Direcția Silvică Vrancea.

,,Dumitrești, Focșani, Panciu și Soveja sunt cele patru ocoale din raza Direcție Silvice Vrancea și avem cantități cuprinse între 1.000 de metri cubi și 3.000 de metri cubi la fiecare ocol. Majoritatea lemnului de foc îl vindem la populație. Preţul este cuprins, în funcție de specie, între 137 de lei şi 333 de lei pe metrul cub. În acest an, noi am făcut inclusiv o procedură de achiziție servicii de transport în cazul în care avem astfel de solicitări. La această dată, având în vedere mijloacele noastre de transport și contractele pe care le avem încheiate, putem asigura transportul fără probleme. Nu am avut foarte multe cereri. În micile orașe, dar și în câteva comune din județ, autoritățile locale și cele județene au demarat în ultimii ani proiecte cu fonduri europene pentru a racorda localitățile la rețeaua de alimentare cu gaze naturale”, a declarat Titi Olteanu, purtător de cuvânt al Direcției Silvice Vrancea

Te-ar putea interesa și: