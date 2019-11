Asupra acestei localităţi s-a abătut cele la înalte maree, ultima fiind de 150 de centimetri,

Duminică, Veneţia a fost inundată în proporție de 70 %.

Piaţa San Marco, aflată la cel mai mic nivel din Veneţia, a fost aproape în totalitate acoperită de ape.

Cu toate acestea, Brugnaro a declarat că situaţia se află sub control.

„Venețienii sunt în genunchi doar să se roage. Venețienii sunt în genunchi doar să se roage” a spus Luigi Brugnaro.

În noaptea de marţi spre miercuri, Veneţia a înregistrat cea mai gravă maree înaltă din ultimii 53 de ani, de 1,87 metri, al doilea record istoric în urma celui de la 4 noiembrie 1966 (1,94 metri). Apa a invadat bisericile, magazinele, muzeele şi hotelurile acestei bijuterii din Patrimoniul Mondial, inundând-o în proporţie de 80%.

O altă maree înaltă a inundat oraşul vineri. Pentru Veneţia, afectată de inundaţii repetate în ultimele zile, aceasta a fost cea mai gravă săptămână de la înregistrarea datelor privind mareele, în 1872.

Ministrul italian al Culturii, Dario Franceschini, sosit vineri în oraş pentru a constata la faţa locului pagubele, a estimat că lucrările de reparaţie vor fi considerabile. Oficialul a notat că peste 50 de biserici au fost deteriorate. Veneţia, aşezare cu 50.000 de locuitori, primeşte anual 36 de milioane de turişti pe an, dintre care 90% sunt străini.

Edilul oraşului a decretat starea de urgenţă şi a anunţat deschiderea unui cont bancar pentru toate persoanele, din Italia şi din străinătate, care doresc să contribuie la reparaţii.

Locuitorii ale căror case au fost deteriorate pot solicita asistenţă guvernamentală imediată de 5.000 de euro, iar comercianţii pot primi până la 20.000 de euro, potrivit libertatea.ro

