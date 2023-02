Vedetele din România care au recunoscut că au avut probleme cu alcoolul și drogurile. Lupta cu dependența nu a fost deloc ușoară

Vedetele care au recunoscut că s-au confruntat în viață cu aceste dependențe au spus că lupta nu a fost deloc ușoară și că viața lor era foarte tristă, deși cunoscuseră succesul.

Ioana Ignat

Artista a mărturisit că a trecut prin momente foarte grele în trecut, iar imediat după participarea la Vocea României parcă o luase razna și deși nu a făcut nimic grav, vedea alcoolul ca pe un refugiu.

„După Vocea României m-am îndepărtat foarte tare de Dumnezeu, o luasem razna în momentul în care aveam cel mai mare succes. Eu am avut probleme cu alcoolul. Nu am făcut prostii, dar era o formă de refugiu. Nu mai luam nimic în serios, nu mă mai încânta nici succesul.

Eu dacă am intrat într-o orchestră la 15 ani și cântam la evenimente, eram cea mai mică, restul aveau peste 30-40 de ani. Se bea mult acolo. După aceea, am luat-o și eu așa, ușor-ușor cu alcoolul. Abia ce mi-am revenit. Doi-trei ani am avut probleme mari”, a dezvăluit în urmă cu mai mult timp Ioana Ignat.

Nadine

Și cântăreața Nadine a spus că alcoolul a pus-o în situații penibile, în situații în care și-a pierdut prietenii și chiar în situații de viață și moarte. „Mi-a furat și multe situații de viață pe care nu mi le mai amintesc. Dacă poți să bei doar un pahar, ocazional, ești unul dintre puținii fericiți. Cei mai mulți însă nu își concep viața fără alcool. Eu n-am putut niciodată să mă rezum la un pahar de vin seara, sau, uneori, un pic la o petrecere.

Aveam nevoie de câteva sticle de vin pe zi, si culmea, funcționam in felul meu, însă eram la un sfert de capacitate față de omul care sunt azi”, a spus cântăreața. Ea a adăugat că nu a crezut niciodată că se poate distra fără alcool, dar cu muncă și perseverență a reușit să scape de dependență.

Alin Oprea

Alin Oprea se numără printre vedetele care nu au reușit să treacă peste greutățile vieții fără „ajutor” din partea alcoolului și a reușit să scape de dependența sa doar când și-a cunoscut actuala soție. Medana a fost cea care a mărturisit problema fostului solist al trupei Talisman.

„Când eu l-am întâlnit pe Alin, am cunoscut un om trist, un om devitalizat, un om neîmplinit și cu multe regrete. Un om cu o mare capacitate de sacrificiu, capabil să renunțe la el pentru binele celor dragi. Prima mea dorință a fost să aduc îmbunătățiri în viața lui și să îl pun în prim-plan. Avea o mentalitate rigidă și credea că viața lui nu mai poate fi schimbată în vreun fel”, a spus soția cântărețului, potrivit unica.ro.

Fulgy

Fiul Clejanilor a avut în schimb mari probleme cu drogurile. În 2021 acesta a fost găsit drogat la volan, iar pentru acest lucru i s-a deschis un dosar penal și a rămas fără permisul auto.

Cheloo

În 2016, Cheloo a fost ridicat și el de mascați și adus la audieri în fața procurorilor DIICOT, bănuit că fi consumat sau chiar comercializat droguri. În casa lui au fost descoperite cantități mari de cannabis, iar artistul a recunoscut apoi că a făcut trafic de droguri. A fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

Adrian Mutu

Nici unul dintre cei mai buni fotbaliști ai țării nu a fost ferit de dependențe. Fostul jucător al naționalei a fost depistat, în anul 2004, că a consumat cocaină. Din acest motiv, atacantul și-a pierdut contractul important pe care îl avea cu echipa Chelsea din Marea Britanie.

Tudor Șișu

Șișu din trupa la Familia, care cânta alături de Puya, a fost închis acum mulți ani după ce în apartamentul său au fost descoperite droguri. În 2005, a fost eliberat, dar la un an distanță a ajuns din nou după gratii. În prezent, artistul susține că a trecut peste această dependență cu ajutorul muzicii și al lui Dumnezeu, potrivit stiridinlume.ro.