Vedeta TV care s-a călugărit după ce a făcut un reportaj la o mănăstire. A fost jurnalist și regizor timp de 15 ani

„Chiar televiziunea mi-a deschis drumul spre mânăstire. Deşi aveam o viaţă duhovniceas­că, mergeam regulat la biserică, mă spove­deam, mă împărtăşeam etc., nu m-am gândit să mă călugăresc. Până la un moment dat, când am cunoscut mai bine frumuseţea monahismului. Am lucrat opt ani la TVR, la Departamentul Arte. M-am ocupat de teatru şi film”, a spus Theodora Videscu, fostă jurnalistă.

Televiziunea a adus-o spre călugărie

După ce a lucrat la TVR, aceasta a fost angajată și la PRO TV, unde a ajutat la înființarea departamentului de film documentar. Deoarece proiectul nu s-a concretizat așa cum și-a dorit ea, a plecat la Antena 1, unde la fel, a înființat un departament de film și unde a reușit să facă ce și-a propus.

„Lucrând acolo, mi s-a cerut într-o zi să scriu un scenariu pentru un documentar despre viaţa mo­nahală din România”, și-a amintit fosta jurnalistă. Aceasta a fost scânteia de la care a plecat totul și în urma căreia a ales să se călugărească.

„Cu această ocazie, am avut şansa să mă întâlnesc cu marii duhovnici ai ţării. Şi am făcut un serial de douăzeci de episoade despre isto­ria vieţii de mânăstire din România, sub titlul Amin­tirile unui pelerin. A fost o perioadă foarte intensă, do­rmeam numai două, trei ore pe noapte, scriam, călă­toream prin ţară, citeam şi făceam inter­viuri – une­ori greu, pentru că mulţi călugări erau reticenţi…

Dar toată emoţia aceea a peregri­nării prin mânăstiri a început să mă urmărească şi ulte­rior, ca o boare, ca un halou, şi când puneam capul pe pernă, şi când mergeam pe stradă, şi în redacţie… Mă întrebam mereu de ce mi-a dat Dumnezeu un astfel de subiect şi mă gândeam la vieţile călugări­lor pe care i-am cu­noscut. Concluzia generală era că viaţa de călu­găr e foarte frumoasă, dar şi foarte grea. Încă nu-mi puneam problema că aş putea trăi aşa”, a povestit maica Theodora.

Maica Theodora s-a implicat în construcția de mănăstiri

În lunile ce au urmat, era mereu bântuită de ideea că locul ei nu este în televiziune și simțea aprins o dorință de a se îndepărta de tot ceea ce făcea. Fosta jurnalistă a spus că a rămas puternic marcată de tot ceea ce descoperise în lunile de documentare și acela a fost momentul în care și-a zis: „Dacă aceşti monahi şi aceste monahii au putut, eu de ce n-aş putea?”

De atunci, maica Theodora a dus misiuni în America și s-a implicat în ridicarea unor mănăstiri, potrivit rețeteșivedete.ro.