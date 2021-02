Vedetă închisă pentru pedofilie. Piesele lui Gary Glitter erau ascultate pe benzi de magnetofon, sau pe discuri aduse pe ascuns din străinătate. Toți foștii lui fani vor fi șocați să afle că acesta se găsește acum într-o închisoare pentru pedofili, după ce a comis zeci de fapte oribile care au fost dovedite, pe lângă multe altele.

Culmea ironiei, Gary Glitter, în vârstă de 76 de ani, a ajuns unul din primii britanici vaccinați. El a primit vaccinul anti-COVID-19 înaintea victimelor sale. Se numără printre infractorii sexuali în vârstă cărora li s-a administrat un vaccin săptămâna trecută. S-a întâmplat la HMP The Verne, în Portland, Dorset. Surse din interiorul penitenciarului au declarat că prizonierii nu ar fi trebuit să fie prioritari în fața publicului larg, informează retetesivedete.ro.

Persoanele cu vârsta peste 70 de ani și cele cu condiții preexistente ar trebui să fie printre primii care primesc un vaccin, în ​​conformitate cu liniile directoare oficiale. Mulți dintre cei condamnați au fost închiși în ultimii ani pentru infracțiuni oribile care datează de zeci de ani.

Vedetă închisă pentru pedofilie. 16 ani de închisoare.

Un purtător de cuvânt al Guvernului a declarat că deținuții sunt vaccinați. „În același timp cu publicul larg și în conformitate cu grupurile prioritare stabilite de Comitetul mixt independent pentru vaccinare și imunizare”.

Glitter, al cărui nume real este Paul Gadd, ispășește o pedeapsă de 16 ani de detenție. El a fost condamnat pentru tentativă de viol, agresiune indecentă și relații sexuale cu un copil cu vârsta sub 13 ani. Vedeta pop a fost încarcerată în 2018 și ar putea fi eligibilă pentru eliberarea condiționată anul acesta.

Cântărețul fost închis pentru prima dată în 1999. Atunci a pledat vinovat în cazul a nu mai puțin de 54 de infracțiuni de pornografie infantilă. Totul s-a aflat după ce u IT-ist a reparat laptopul vedeti și a găsit fotografiile compromițătoare.

Glitter, este o vedetă închisă pentru pedofilie, chiar și Vietnam în 2006 pentru abuzul sexual pe două fete vietnameze. Acestea aveau 10 și 11 ani. După ce a fost eliberat în 2008, a fost găsit vinovat de infracțiuni de pedofilie pentru a treia oară, în 2015. A fost condamnat la 16 ani de detenție, informează retetesivedete.ro.

A pierdut finanțarea la care spera

În baza condamnărilor, în 2019 că cântărețul a fost împiedicat să primească redevențe după ce hit-ul său din 1972 Rock and Roll Part Two, folosit în filmul de la Hollywood The Joker.

Anul trecut, o femeie care a fost abuzată de Glitter când avea doar 10 ani a decis să îl dea în judecată. Aceasta cere despăgubiri. Victima este cel mai mic copil molestat de Glitter în timpul petrecut în străinătate. A fost abuzată în repetate rânduri de cântărețul depravat când o mătușă a dus-o la el acasă. S-a întâmplat în orașul vietnamez Vung Tau, în 2005.

În februarie 2015, artistul este găsit vinovat de tentativă de viol, sex cu un copil sub vârsta de 13 ani și patru acuzații de agresiune indecentă. Gary Glitter este închis pentru 16 ani și riscă să-și petreacă restul vieții în închisoare.