Îndrăgita bloggeriță și cea mai bună prietenă a Alinei Ceușan, Carmen a împărtășit pe o rețea de socializare că a fost diagnosticată cu o boală delicată după ce a mers la medic din cauza durerilor insuportabile.

Carmen Grebenișan a povestit într-un mesaj video postat pe Instagram Stories că suferă de o maladie destul de delicată – gastrită cronică, declanșată de infecția cu Helicobacter Pylori, o boală care se manifestă prin dureri abdominale, arsuri gastrice sau scăderea bruscă în greutate. Doctorul care i-a recomandat deja tratament a prevenit-o și i-a spus că trebuie să se înarmeze cu răbdare pentru că urmează o luptă delicată.

„Deci, practic, mă pocăiesc. Patru luni mă duc la mânăstire. Glumesc!”, a spus vedeta pe o filmare și, ulterior, a subliniat: “Partea bună este că o să am o dietă destul de sănătoasă și nu mă mai îngraș. Nu am voie pâine, nu am voie zahăr și o să fie bine”.

În trecut, Carmen Grebenișan s-a confruntat cu anxietatea, iar într-o înregistrare publicată tot pe Instagram Stories, a povestit: “Am ajuns la o concluzie și nu este prima oară când ajung la concluzia asta. Îmi amintesc când m-am întors din «Asia Express» cu Alina și nu mai sufeream de niciun fel de anxietate, niciun fel de stres. Și am ajuns la concluzia clară, sută la sută evidentă, că telefonul era numărul unu factor stresant. Cred că de acum încolo o să încerc, nu știu dacă o să reușesc, dar chiar intenționez să fac asta. În weekend, să pun mâna pe el cât mai puțin”.

Frumoasa roșcată a fost comparată cu fosta prezentatoare de la Kanal D la începutul lunii trecute și a reacționat pe social media. La acea vreme, un fan i-a scris: “Am crezut că ești Bianca Drăgușanu”, iar reacția lui Carmen Grebenișan, celebra bloggeriță, nu a întârziat să apară: „Na, situație”, scrie Cancan.