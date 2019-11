Accident nefericit al unei vedete de la postul de televiziune Antena. Aceasta a avut un accident chiar în fața locuinței sale, o șoferiță intrând cu mașina în autoturismul în care se afla ea, scrie cancan.ro.

Vedeta ghinionistă este Nasrin, cea care prezintă emisiunea Star Matinal de Weekend de la Antena Stars. Vedeta nu a pățit nimic grav, ea având parte doar de o sperietură. Se pare că șoferița care ar fi provocat accidentul a vrut să fugă de la fața locului, pentru a scăpa de vină, dar totul s-a încheiat cu bine.

„De-abia parcasem mașina în fața casei și am mai rămas câteva minute înăuntru pentru că mă sunase o prietenă. După câteva secunde, am auzit o bubuitură puternică în spate. O domnișoară atentă la telefon a pierdut controlul și a intrat fix în mașina mea. Trist este că domnișoara a avut de gând să plece, a crezut că nu e nimeni în mașină.Am oprit-o, am vorbit, am rezolvat în termeni amiabili. Nu a fost nimic grav, dar nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat fix în fața casei mele, dacă mă dădeam jos din mășină chiar în acel moment. Parcă a fost un semn apelul acela. Am tras oricum o mare sperietură”, a spus Nasrin pentru Spynews.ro.

