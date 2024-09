Social Cât a ajuns să coste un an la creșă. Părinții fac mari eforturi financiare







Mulți părinți nu găsesc locuri la grădinițele sau creșele de stat. Pentru aceștia există și varianta unei grădinițe sau creșe private, dar este o opțiune costisitoare. În București, s-au construit multe blocuri noi, aducând un număr mare de familii cu copii mici. Cu toate acestea, numărul instituțiilor educaționale nu a crescut suficient pentru a răspunde acestei cereri.

Astfel, părinții nu au prea multe alegeri. Din cauza lipsei de locuri în grădinițele și creșele de stat, mulți trebuie să apeleze la opțiuni private, care au costuri ridicate.

Cât costă un an la creșă

De exemplu, un an la o grădiniță privată poate ajunge la 20.000 lei, o sumă ce depășește adesea costul unui an de studii universitare.

Aceeași sumă este valabilă și pentru creșe. Aceasta este situația pentru multe familii din București. În zona Ajustorului, din Sectorul 6, există doar o singură creșă de stat care primește copii sub trei ani.

O mamă din această zonă a explicat că a fost nevoită să își înscrie copilul la o creșă privată, deoarece nu a găsit loc la cea de stat. „Este foarte scump, salariile sunt cum sunt, avem și rată pentru apartamentul în care stăm, dar nu am avut încotro. Dăm 15.000 lei pe an, dar nu am prins loc la creșa de stat. Ne-au pus pe o listă de așteptare, dar erau slabe șanse să fi prins loc”, a spus ea.

Pentru multe familii, să plătească 20.000 lei pe an pentru un copil de doi ani este o povară, mai ales când un an de facultate costă doar 3.500 lei.

Costurile pornesc de la 20.000 de lei

Taxele variază în funcție de curriculum, spre exemplu:

Învățământ preșcolar:

-Curriculum național pentru copiii de 2-3 ani: 20.000 lei pe an. -Curriculum național pentru copiii de 3-6 ani: 12.960 lei pe an. -Curriculum britanic pentru copiii de 2-6 ani, predare în limba engleză: 15.000 lei pe an.

Învățământ primar:

-Clasa pregătitoare, predare bilingvă în engleză: 24.600 lei pe an. -Clasele I-IV, predare bilingvă în engleză: 24.600 lei pe an.

Învățământ gimnazial:

-Clasele V-VII, profil Matematică-Informatică: 30.000 lei pe an. -Clasele V-VII, profil Limbi Străine: 30.000 lei pe an. -Clasa a VIII-a, profil Matematică-Informatică: 30.000 lei pe an. -Clasa a VIII-a, profil Limbi Străine: 30.000 lei pe an.

Pe lângă toate acestea, exitsă și costuri extrașcolare. Acestea nu sunt incluse în taxele de studii și necesită plăți suplimentare, cum ar fi:

-Uniforma școlară obligatorie.

-Echipament pentru activități extracurriculare. Este vorba aici despre lucruri precum: pantofi de dans, instrumente muzicale, costume.

-Excursii și tabere opționale, cu costuri stabilite în funcție de destinație.

-Contribuții pentru evenimente, spectacole și concursuri. Este vorba aici despre materiale didactice, costume, taxe de participare, potrivit dcnews.

Astfel, părinții ajung să scoată zeci de mii de lei din buzunar doar pentru un singur an la creșă sau grădiniță.