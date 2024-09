Sport Alexandru Băluță, mesaj tranșant pentru Gigi Becali. Mijlocașul nu a mai suportat criticile







Alexandru Băluță a fost intens criticat de Gigi Becali. După disputa dintre FCSB și UTA, latifundiarul din Pipera l-a pus la zid, menționând că acesta „fuge de minge”. În plus, patronul FCSB a subliniat că mijlocașul a avut rezultate bune anul trecut. În replică, fotbalistul i-a transmis lui Becali un mesaj tranșant.

Alexandru Băluță, mesaj pentru patronul FCSB

În vârstă de 30 de ani, mijlocașul a primit numeroase critici din partea patronului FCSB. De asemenea, echipa roș-albastră a marcat în finalul disputei cu UTA, scor 2-0.

Având în spate și rezultatele obținute după meciul cu LASK, Gigi Becali a continuat valul de critici.

„E nenorocire cu Băluță! Anul trecut ai fost cel mai bun, iar acum fugi de minge?! Cum e posibil?”, a declarat acesta.

În timpul meciului cu UTA, Alexandru Băluță a ratat în minutul 58. Ulterior, tabela de joc a fost închisă cu o lovitură deviată de un jucător al echipei adverse.

Mijlocașul, nemulțumit de propriile rezultate

Alexandru Băluță s-a arătat nemulțumit de propriile rezultate, menționând că a fost un meci dificil și că nu ar fi intenționat să execute penalty-ul așa cum s-a întâmplat.

„A fost un meci destul de greu, pe un teren dificil. Nu a fost ușor pentru noi, nici măcar nu ne-am antrenat aici. Pentru mine a fost ușor să mă adaptez, am centrul de greutate jos și mă mișc mai repede, deci nu mi-a pus probleme terenul”, a spus mijlocașul.

Totodată, acesta i-a amintit lui Gigi Becali că nu este un executant de penalty-uri.

„Nu am vrut să execut așa penalty-ul, m-am sucit în timp ce am executat. Am bătut slab, ăsta este adevărul. Nu sunt un executant de penalty-uri. Până la urmă, Dumnezeu ne-a ajutat, am reușit să înscriu apoi și să obținem cele 3 puncte”,a explicat el.

Alexandru Băluță, despre criticile venite din partea patronului FCSB

Jucătorul echipei FCSB a avut și o replică tranșantă pentru Gigi Becali. El a subliniat că valul de critici îl ambiționează să aibă rezultate mai bune în viitor.

„Dacă sunt supărat, sunt pe mine, nu voi fi pe ce s-a auzit, că nu am avut evoluțiile pe care le așteptau cei din jur. Pe mine mă ambiționează asta, de acum înainte sunt sigur că mă voi pune pe picioare”, a continuat mijlocașul.

Totodată, acesta a precizat că există o presiune imensă la FCSB și că ar fi trecut printr-un blocaj în timpul disputei cu UTA.

„Am avut un blocaj, dar ăsta este fotbalul. Mă bucur că am șansa în continuare de a mă revanșa. (….)Trebuie să țin capul sus, la FCSB nu e ușor să joci bine. E o presiune imensă, s-a resimțit din prima zi în care am fost aici.

Într-adevăr, a fost o perioadă nu neapărat nefastă, ci în care nu am avut realizări. Sunt sigur că realizările vor veni, va trebui să dau mai mult și fotbalul mă va răsplăti”, a încheiat jucătorul FCSB.