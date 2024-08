Sport Gigi Becali a găsit vinovatul. De ce nu merge FCSB în Liga Campionilor







București. Gigi Becali este ferm convins că ratarea calificării FCSB în Liga Campionilor nu se datorează echipei, ci lui însuși. El consideră că eșecurile sunt o consecință directă a faptului că nu și-a respectat promisiunea de a ridica o biserică în cartierul său natal, aflat la periferia Bucureștiului.

Campioana României a fost eliminată de Sparta Praga, campioana Cehiei, după ce a remizat 1-1 în deplasare și a pierdut cu 2-3 la București.

Gigi Becali crede că a fost pedepsit cu excluderea din Liga Campionilor

Patronul FCSB spune că trebuie să construiască biserica promisă încă de acum 18 ani și deși a pus doar cupolele, lăcașul de cult încă nu este gata.

Deși a sperat că totul va fi bine în Liga Campionilor, Gigi Becali spune că pedeapsa e meritată.

„Nu vezi că..., tot am crezut, bă, mă ajută Dumnezeu, am pus cupolele, dar nu vezi.. A zis Dumnezeu: 'băi, tu ai pus cupolele prea târziu. Păi, eu când ți-am dat cu Galatasaray, acum 18 ani' (n.r - cea mai recentă calificare a FCSB-ului în Liga Campionilor) tu ai promis'. Atunci, eu am păcătuit.

Dumnezeu a zis: păi, tu, mi-ai promis mie biserică acolo, pe colț și o faci după 18 ani? Hai, las', că-ți dau și eu ție Liga Campionilor când o s-o termini și o să faci Sfânta Liturghie acolo”, a menționat Gigi Becali.

Patronul FCSB spune că Dumnezeu i-a transmis prin eșecul FCSB că atunci când promite ceva trebuie să se țină atunci de cuvânt, nu după 18 ani, așa cum a făcut el, potrivit digisport.ro.

FCSB, eliminată din Liga Campionilor

FCSB a ratat calificarea în play-off-ul UEFA Champions League, după ce a fost învinsă în returul „dublei” din turul 3 preliminar de Sparta Praga, cu scorul de 2-3.

Echipa bucureșteană își va continua parcursul european în Europa League, unde va întâlni pe LASK Linz (Austria) în play-off.

Prima manșă a avut loc în deplasare, pe 22 august, iar returul se va disputa acasă, pe 29 august.