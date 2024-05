Vedetă dată afară de Pro TV chiar în ziua angajării: „A fost un dezastru total!”

Adevărul a fost dezvăluit. Una dintre cele mai apreciate foste prezentatoare de la Pro TV a expus motivul pentru care a fost concediată de la postul care a consacrat-o. Ce se află, de fapt, în spatele deciziei sale de a se retrage din acest domeniu și cum s-au desfășurat evenimentele în acea perioadă.

Andreea Liptak a fost una dintre cele mai recunoscute prezentatoare TV, având un succes remarcabil în acest domeniu. Cu toate acestea, într-un anumit moment a fost nevoită să ia hotărâri importante pentru viața sa profesională.

În ziua angajării Andreea Liptak a fost pusă într-o ipostază neplăcută din punct de vedere profesional. Cu toate că își făcuse treaba impecabil, aceasta a fost nevoită să prezinte știrile sportive. O activitate care nu se afla în fișa postului său și care nu avea legătură cu experiența sa.

Andreea a recunoscut că nu avea încredere în propriile abilități de a prezenta știri sportive și că nu se simțea credibilă în această poziție. Întotdeauna a știut că are aptitudini și credibilitate în domeniul știrilor generale.

Am făcut câteva probe în platou, dar nu de maniera în care să mă simt pregătită. Deci, stresată, nedormită, obosită și a ieșit ce a ieșit, un dezastru”, a povestit Andreea Liptak Spiridon în podcast-ul Altceva .

Și am și fost prima prezentatoare pe scaunul știrilor sportive. Și, cum se face totul în PRO, de pe o zi pe alta, mi-au spus seara. N-am dormit toată noaptea. Pentru că am fost extrem de stresată, nu aveam exercițiul acela.

În 2012, Andreea a făcut o alegere îndrăzneață și a decis să renunțe la televiziune pentru a deschide o afacere alături de soțul ei. Deși plecarea din industria media a însemnat încheierea carierei sale pentru totdeauna, a marcat, în același timp, începutul unei noi aventuri și oportunități de a-și urma pasiunile în alt domeniu.

Andreea Liptak a reușit să își schimbe direcția în carieră, devenind subiectul unei povești de succes. Începutul impresionant al acesteia îl constituie decizia de a părăsi Pro TV și de a se aventura în lumea antreprenoriatului alături de soțul ei, Răzvan Spiridon.

Riscul pe care și l-au asumat a fost răsplătit cu prosperitatea financiară pe care o visau de multă vreme. Cuplul a optat să investească într-o afacere ce se concentrează pe cosmetice și suplimente nutritive. În momentul în care au decis să părăsească domeniul televiziunii, s-a vehiculat că motivul acestei decizii ar fi legat de implicarea lor într-o afacere de tip piramidal multinațională.

O decizie inspirată din partea amândurora, ținând cont de speculațiile apărute în presa tabloidă, care precizează că vedeta de la Pro TV a devenit milionară în euro. Cu toate astea, Andreea Liptak nu a vorbit niciodată public despre câștigurile financiare și averea pe care a reușit să o strângă alături de partenerul ei de viață.

Cu toate acestea, succesul nu a fost obținut fără sacrificii și mult efort. Au traversat momente dificile, inclusiv perioade în care au apelat la un credit în franci elvețieni pentru a-și permite să-și cumpere un apartament, iar plata ratelor și a costurilor de întreținere era o povară grea pentru ei.

Pentru a depăși dificultățile financiare, Andreea Liptak și soțul ei au fost obligați să accepte mai multe slujbe și să lucreze ore suplimentare. Cu toate acestea, oportunitatea de a se implica într-o afacere de marketing în rețea le-a oferit noi perspective.

Deși munca lor era solicitantă, uneori petrecând chiar și 12 ore la serviciu în unele zile, au reușit să ofere copiilor un trai mai bun.

„Cu un copil de 1 an și unul de 4 ani acasă, ne-am mai luat joburi în plus, am deschis o mică afacere, că să ne putem susține.

Ne-am lăsat recrutați într-o afacere de network-marketing, multi-level, ca să putem supraviețui rămânând etici-un model de business de care au fugit toți corporatiștii din jurul nostru, pentru că le-a fost teamă că li se degradează imaginea și își pierd statutul (închipuit!).

Mie nu mi-a fost rușine să vând produse bune și nu îmi este nici acum. Timp de 7 ani, m-am trezit la 4 dimineața și am ajuns acasă la 9-10 seara. Și ceapă aș fi vândut, dacă asta mi-ar fi ajutat familia!”, a povestit aceasta.