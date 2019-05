Mihai Bendeac, dezvăluiri din intimitate. Vedeta a dezvăluit clipele grele prin care trece

Vedeta postului de televiziune Antena 1, Mihai Bendeac, a recunoscut că se luptă cu depresia de foarte mult timp și că deja boala a devenit o rutină pentru el.





Deşi toată lumea îl vede cu o viaţă ieșită din tipare, lucrurile nu stau deloc aşa, iar Mihai Bendeac a a ţinut să împartă cu fanii săi greutățile prin care trece.

El şi-a deschis sufletul în mediul online, acolo unde nu a scuns nimic despre starea sa, scrie B1.

„Ştii că, în general, atunci când suferi de depresie, momentele în care intri într-o fază să zic acută. Nu există o cauzalitate. Uite, din cauza asta.. sunt foarte multe momente când ţi se întâmplă un lucru urât. Adică nu eşti într-o fază acută din asta, ştii, şi poate eşti chiar într-o stare de hype, şi se întâmplă o chestie nasolă şi reacţionezi, bine, uneori este ciudată, adică e o situaţie foarte nasoală. Şi sunt situaţii la care nu există niciun fel de cauzalitate şi, pur şi simplu, te simţi de numai că numai.

Am stat aşa şi m-am gândit. Bă frate, uneori există şi o cauzalitate, ştii?! Mi-am dat seama că am o viaţă înspăimântător de rutinată şi ştiu că asta pare foarte, foarte ciudat. Adică, tu ai o viaţă rutinată, Gogule?! Păi dacă tu ai o viaţă rutinată, ce am eu? În viaţa mea de toate zilele sunt vai. Deci mi-am dat seama, sunt vai de ***. Chiar şi relaţiile mele cu femeile... Ai zice: 'băi, dacă ai o relaţie sau două relaţii sau trei relaţii, dar din relaţiile respective poţi să ajungi într-o zonă de rutină'. Bă, poţi să ajungi într-o zonă de rutină cunoscând o mie de femei”, a transmis Mihai Bendeac pe contul său de Instagram, potrivit spynews.ro.

