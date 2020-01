Ajuns la aproape 40 de ani, vedeta de la „Neatza” a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Gabriela Prisăcariu. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape un an, dar și-au consumat relația în deplină intimitate, astfel că nici măcar familia n-a știut ce pas vor face.

De altfel, mama lui Dani Oțil s-a arătat foarte mirată când a aflat că fiul ei se însoară. Totuși, faptul că își va vedea băiatul așezat „în rândul lumii” i-a produs o imensă bucurie.

„A plâns mama când i-am zis, dar nu ştiu dacă a plâns de bucurie sau de… Am pus inelul la cală. Nu am simţit momentul să-l dau când am ajuns. Era marea urâtă şi eu visam să-l dau la o mare albastră. După aceea am mai vrut într-un loc, dar a venit nota mult şi m-a scos din stare. Am vrut să-l bat pe mexicanul acela. Păi, dai inelul în aceeaşi zi când îl baţi pe ospătar? Nu! După aceea m-am dus pe o plajă mai ieftină”, a mărturisit Dani Oţil, citat de cancan.ro.

Vedeta Antenei 1 și-a cerut iubita în căsătorie în vacanța din Mexic, acolo unde cei doi îndrăgostiți au petrecut clipe minunate împreună. Pentru momentul în care îi va oferi Gabrielei inelul, Dani Oțil a plănuit totul ca la carte, dovedind că rămâne un romantic incurabil.

Te-ar putea interesa și: