Sâmbătă, vecinul criminalului din Jilava a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre crima odioasă. Acesta a declarat că cei doi soți era împreună de 20 de ani, însă în ultima vreme relația lor părea că s-a deteriorat simțitor, fiind posibil ca unul dintre ei să nu mai vrea să fie împreună cu celălalt.

Sâmbătă, un bărbat, în vârstă de 38 de ani, și-a înjunghiat mortal soția, în vârstă de 37 de ani. După ce a comis crima odioasă, el și-a luat viața, înjunghiindu-se în zona gâtului. Echipajul medical care a ajuns la locul cu pricina nu a mai putut să le salveze viața celor doi soți. Care au fost declarați morți.

Vecinul criminalului din Jilava a făcut dezvăluiri cutremurătoare

„Eu am sunat la 112. De auzit nu am auzit nimic, decât pe mama ei când deschisese poarta şi ţipa.

Atunci am ieşit afară, am intrat şi eu înăuntru după ea şi am văzut-o pe fată căzută jos, într-o baltă de sânge şi mi-am cam dat seama ce s-a întâmplat. Am ieşit afară şi am sunat la 112 (…).

Îi ştim foarte bine, că eram prieteni, se înțelegeau bine, erau de 20 ani împreună, dar probabil undeva ceva nu a mers, unul din ei nu a vrut să mai fie împreună cu celălalt”, a spus vecinul celor doi, sâmbătă, la Antena 3.

La fața locului s-a deplasat o echipă medicală care nu a putut decât să constate decesul. Cercetările la fața locului s-au încheiat.

