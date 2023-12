Acuzații de fraudă la Vatican. Matteo Salvini cere sprijinul Parlamentului de la Roma

Vatican sprijină cu sute de mii de euro activitățile derulate de Mediterranea Saving Humans, organizație implicată în salvarea imigranților sosiți pe Marea Mediterană.

Presa italiană a dezvăluit presiunile pe care le-a făcut șeful misiunii umanitare, Luca Cassarine, pentru a obține fonduri de la Vatican și de la autorități. Bani necesari pentru misiunile de salvare din Marea Mediterană. Zeci de mii de imigranți își găsesc sfârșitul în speranța că Europa le va oferi un trai mai bun.

Ancheta publicată de ziarele Panorama și La Verita evidențiază că eforturile comune întreprinse de Vatican și Mediterranea Saving Humans nu sunt pe placul ”Liga Nordului”. De fapt Matteo Salvini și Open Arms, ONG finanțat de Vatican, sunt părți civile implicate într-un proces în care vicepreședintele Salvini are statutul de pârât.

Poate de aici rezidă atitudinea partidului Liga Nordului în ceea ce privește finanțarea acordată de Vatican organizaților implicate în salvarea imigranților veniți pe Marea Mediterană.

Ancheta demarată de publicațiile italiene nu reflectă poziția exprimată de Liga Nordului. De fapt jurnaliștii din Peninsulă redau procesul prin care Vatican alocă sute de mii de euro ONG-urilor. Un proces care ar fi început în 2019. Când, Casarini și Caccia și-au exprimat indignarea asupra constrângerilor economice și a dificultăților pe care le întâmpină.

Din acel moment a început o adevărată campanie de persuasiune a prelaților. În cele din urmă au fost convinși să se implice în misiunile umanitare.

„Momentul de cotitură a venit odată cu vizita Papei Francisc din 6 decembrie 2019, ocazie cu care Suveranului Pontif i-a fost dăruit un crucifix şi o vestă de salvare. Don Mattia Ferrari, capelanul de la bordul navei Mare Jonio, jubilează: ”Am făcut o treabă grozavă.

Am obținut un rezultat enorm, am adus mulți episcopi și cardinali să susţină Mediterranea, am reușit ca Papa Francisc să rostească cuvinte de laudă enormă pentru Mediterranea și să afișeze crucea și vesta cu sigla Mediterranea în atriumul Palatului Apostolic. Am obținut rezultate istorice”, se precizează în ancheta jurnalistică.