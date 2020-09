De un an, „totul este blocat, se ceartă pe orice”, indiferent că este vorba de soarta companiei Alitalia sau reforma pensiilor, a declarat Matteo Salvini, în cadrul Forumului The European House-Ambrosetti, care are loc lângă lacul Cuomo, în Lombardia.

Guvernul – o coaliție a mișcării populiste 5 Stele (M5S) și a Partidului Democrat de centru-stânga – nu merge nicăieri, a spus Salvini, apreciind că este timpul ca Italia să înceapă să-și decidă viitorul.

Salvini a mai spus că este „inacceptabil ca în Europa Italia să fie văzută ca o colonie chineză, calul troian al dictaturii chineze”.

Spre deosebire de multe țări din Uniunea Europeană, Italia s-a străduit să mențină legături bune cu Beijingul, în ciuda tensiunilor legate de pandemia coronavirusului și a eforturilor de excludere – în frunte cu Washington – a gigantului chinez Huawei din sistemele 5G aflate în construcție.

„Fiecare euro din investiții chineze în infrastructuri sensibile trebuie analizat și, în unele cazuri, blocat”, a spus liderul Ligii, în condițiile în care autoritățile italiene au justificat necesitatea unui contract cu gigantul telecom Chinez Huawei datorită prețurilor mai mici decât cele practicate de europeni.

Cu alegerile programate pentru sfârșitul acestei luni în șapte regiuni italiene, Matteo Salvini, un fost ministru de Interne intransigent, a declarat că Liga dorește să aducă „certitudine și viitor în țară”.

„Vrem să transformăm Italia într-o țară mai modernă și mai eficientă, bazată pe merit și concurență”, a spus el.

Italia „vrea schimbare. Abia aşteptăm să revenim (la putere) să facem şi mai bine ceea ce am făcut destul de bine timp de un an cu aliaţi un pic ciudaţi care la sfârşit au blocat tot”, a notat Salvini, evocând alianţa cu M5S cu care a guvernat din iunie 2018 şi până în septembrie 2019, scrie Agerpres.

Referindu-se la disputele din govern, Matteo Salvini a comentat: „Riscăm să murim de imobilism, din cauza disputelor şi a incertitudinilor”.