Vasile Dîncu crede că Marcel Ciolacu are șanse mari să câștige alegerile prezidențiale din 2024. Preşedintele Consiliului Naţional al PSD spune că declarația sa se bazează pe un studiu sociologic. Politicianul spune însă cu trebuie repetate greșelile din anii treccuți.

„Eu m-am bazat pe anumite ipoteze. Mi se pare falsă ideea că preşedinţii PSD, Năstase, Geoană şi Ponta au pierdut pentru că erau preşedinţii PSD. Am fost acolo, am făcut exit-pollurile, am văzut greşelile strategice care s-au făcut. Aş putea să spun că nu a fost numai acest lucru. Nu a existat preocuparea de a construi o platformă de stânga mai largă”, a afirmat Vasile Dîncu.

Schimbare de strategie

Politicianul explică care ar trebui să fie strategia PSD. Vasile Dîncu spune că trebuie să se țină cont în primul rând de ce își doresc românii. „Eu cred că preşedintele PSD poate câştiga alegerile, dar nu bazându-se numai pe voturile partidului, ci aducând în jurul lui şi alte formaţiuni civice, de la ecologişti, la alte forme de centru stânga, promovând un numit tip de comunitarism ca în Transilvania, ajutând comunităţile să se exprime.

Trebuie să faci o politică cu mai multe viteze. În Transilvania oamenii vor mai multe drepturi şi autonomie, în Moldova şi sud au nevoie de mai mult sprijin din partea statului, au nevoie de resurse pentru dezvoltare“, a mai spus Vasile Dîncu.

Șansă mare

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD mai spune și că Marcel Ciolacu are o șanșă mai mare în 2024 decât Victor Ponta, candidatul care a obținut cele mai multe voturi pentru PSD într-o cursă prezidențială. Victor Ponta a fost însă învins, în 2014, de Klaus Iohannis.

„Acum avem mai multe argumente, legate de faptul că contracandidatul nostru va fi nu din opoziţie ci din partidul care a condus România în ultimii ani. Nu mai poate să vină unul care este nevinovat. Ar putea să conteze şi mandatul lui Marcel Ciolacu, dacă reuşeşte un mandat bun pentru România. Oamenii ar vrea să le meargă bine, dar să vadă şi schimbarea“, a mai spus Vasile Dîncu, la emisiunea Proiect de ţară România, de la Prima News.

PSD nu a anunțat încă care va fi partidului candidatul la prezidențiale. Este posibil ca acesta să nu fie Marcel Ciolacu. Chiar liderul PSD a spus că susține idea ca viitorul candidat să fie din afara partidului. În ultima vreme au apărut tot mai multe zvonuri că Mircea Geoană ar putea intra în cursa electorală din partea PSD.