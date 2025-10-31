Vasile Dîncu: Am fost proști când am ales candidații, trebuia să conducem România

Eurodeputatul Vasile Dîncu a făcut, la Timișoara, o analiză a eșecurilor PSD din ultimii ani, recunoscând greșelile de strategie, lipsa de unitate și deciziile neinspirate în privința liderilor partidului. El a dezvăluit că Sorin Grindeanu fusese propus încă de acum șase ani pentru conducerea formațiunii, însă planul nu s-a concretizat la acea vreme.

Dîncu și-a început discursul cu o radiografie dură a situației actuale din PSD. „Suntem într-o situație extraordinară, așa cum scrie acolo, și această conferință trebuia să nu aibă loc. Dacă noi am fi avut un parcurs normal, am fi avut președintele României în acest moment, am fi avut un premier, am fi condus România. Ceea ce v-au spus colegii noștri primari și președinți de consilii județene – după care v-ați dat seama că nu e un moment festiv acesta, chiar dacă suntem alături de Sorin și de echipa noastră – nu ar fi avut loc”, a spus eurodeputatul.

El a continuat cu o critică aspră la adresa propriului partid: „S-a întâmplat pentru că am fost extraordinar de naivi, am fost extraordinar de fraieri, câteodată am fost proști când am ales candidați, n-am fost solidari unii cu alții de foarte multe ori. Și asta se întâmplă atunci când nu înțelegi ceea ce trebuie să faci în politică”.

Dîncu a dezvăluit că Sorin Grindeanu fusese propus pentru conducerea partidului în urmă cu șase ani, iar majoritatea colegilor acceptaseră ideea la acel moment. „Cred că dacă acum șase ani, când ne-am adunat noi și am stabilit împreună – la propunerea mea, cu modestie vă spun – ca Sorin să ne conducă în viitor, se întâmpla asta, poate că nu eram în situația aceasta extraordinară de care vorbim acum”, a mărturisit eurodeputatul.

Vasile Dîncu a mai spus că noul lider interimar al PSD are o misiune dificilă, într-un moment critic pentru partid: „Sorin Grindeanu are o misiune foarte grea. Nu este un președinte festiv, să zicem așa, în vremuri bune, ci va fi un președinte de criză. Va fi un președinte care va trebui să readucă partidul pe o linie pe care a fost atunci când România se dezvolta”.

În continuarea discursului, Dîncu a lansat un atac ideologic la adresa partidelor de dreapta. „Trebuie să se lupte cu dreapta politică. Și dreapta politică, din păcate, este foarte periculoasă. În primul rând, pentru că reduce totul la competiție.

Nu totul este competiție în societate. Apoi, glorifică doar succesul individual. Pentru dreapta politică, săracii sunt vinovați pentru că sunt săraci. Este o vină personală pentru că sunt săraci. De aceea, ei pun profitul înaintea vieții. Acest lucru nu ne poate pe noi, noi nu putem să-l acceptăm. Statul este pentru ei servitorul celor care sunt bogați. Și ceea ce este cel mai rău, consideră că libertatea este fără reguli”, a afirmat Dîncu.

Eurodeputatul a recunoscut că se gândise să se retragă din conducerea partidului, însă Grindeanu l-a convins să continue. „Eu am vrut, vă spun sincer, să iau o pauză, să mă retrag din conducere. Sorin a spus însă că e nevoie și de antrenori, maseuri sau fundași într-o echipă cu atâția atacanți, cu tinerii noștri care vor face cu siguranță o carieră minunată în viitor”, a povestit el.

În final, Vasile Dîncu a făcut o paralelă simbolică între locul congresului și momentul istoric al Revoluției din 1989. „Vă rog să aveți în vedere data congresului nostru: 7 noiembrie. În 7 noiembrie, pentru cei mai în vârstă știm, că se închide un cerc al răului, un cerc al Revoluției Socialiste din octombrie. Și cred că aceasta poate fi o semnificație, pentru că aici, din Timișoara, a început libertatea noastră. Aici, din Timișoara, ar putea să înceapă renașterea Partidului Social-Democrat într-o cu totul altă eră”, a încheiat Dîncu.