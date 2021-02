Cozmin Gușă i-a furat un titlu de carte lui Vasile Dâncu. Miercuri, la emisiunea „Ce-i în gușă, și-n căpușă”, Vasile Dâncu, președintele Consiliului Național al PSD, a declarat că analistul politic Cozmin Gușă i-a furat titlul de carte.

Cozmin Gușă i-a furat lui Vasile Dâncu un titlu carte: „Te invidiez”

„Te invidiez că ai furat titlul ăla frumos cu “10 păcate capitale”, mi-ar fi plăcut să am eu titlul asta și de aia o să te invidiez până la sfârșit, pentru că atunci când am scris eu „O patologie a politicii” a trebuit să dau alt titlu și nu am reușit să mă folosesc de asta. Dar mă bucur că ai scris-o tu și nu un dușman”, a mai declarat Vasile Dâncu la Gold FM.

Parteneriatul strategic între Evenimentul Zilei și Gold Fm

În toamna anului trecut, Gold FM a fost preluat de către Cosmin Andrei Gușă, fiul unuia dintre acționarii de la Realitatea Plus, Cozmin Gușă.

Una dintre cele mai importante noutăți aduse în proiect este parteneriatul cu Evenimentul Zilei. Gold FM va difuza emisiunile realizate de jurnaliștii de la Evz.ro. Astfel, la radio veți putea asculta următoarele producții: „Față în față”, realizată de Alecu Racoviceanu, „Contrapunct” cu Dan Andronic și Mirel Curea și „Dosare de presă”.

Specificăm faptul că primele două emisiuni vor fi transmise live. Luni la 12:00 va fi transmisă emisiunea „Față în față”, iar marți, de la aceeași oră, „Contrapunct”. Interviurile realizate de Mirel Curea sub titulatura „Dosare de presă” vor fi difuzate sâmbăta, de la ora 13:00.

Andrei Gușă a explicat succint de ce și-a dorit parteneriatul cu jurnaliștii Evenimentului Zilei: „Vrem să oferim informații de calitate”.

În exclusivitate pentru EVZ, Andrei Gușă a declarat că pregătește și lansarea unui site de știri. În momentul de față postul radio nu are o redacție, iar fiecare moderator de emisiune creează un format personal, independent.

