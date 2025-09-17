Văru’ Săndel zice c-ar fi fost bogat și fără personaj. „El nu prea cheltuiește”

Actorul Sandu Pop a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că nu ar fi mult mai sărac fără personajul care l-a făcut celebru. Văru’ Săndel este totuși favoritul lui.

Văru’ Săndel este unul dintre cele mai apreciate personaje în domeniul comediei mai ales pe Etno TV. De altfel, acesta este invitat și la nunți prin țară pentru a întreține atmosfera la astfel de evenimente. Drept urmare colaborarea dintre actor și personaj trebuie să fie pe măsură.

”Nu cred că ar fi foarte sărac Sandu Pop fără Văru’ Săndel. Dar ce am câștigat împreună împărțim în mod echitabil. Din punctul meu de vedere, vărul Săndel nu prea cheltuiește și mă lasă pe mine să fac ce vreau cu bănuții. Îi ascund cum am grijă de el. Nu știe cum îl ud la rădăcionă.

Nu știe câte nopți nu prea dorm și am sufletul în gât. Se întâmplă să fie și astfel de nopți în care îți pui întrebări, nu știi cum va fi mâine. Mă întreb cum să fiu cel mai bun. Cum să fiu mai bun decât am fost ieri”, a explicatul omul de televiziune.

Pe de altă parte, actorul spune că este foarte bine documentat. Mai ales dacă a mai fost în vreun loc la un alt eveniment. Atunci are grijă să vină cu glume noi, pentru ca oamenii să îi aprecieze prestația. ”Dacă am fost deja într-un loc ca Văru’ Săndel, încerc să îmi aduc aminte ce naiba a spus Văru’ Săndel ca să nu mă repet.

Sunt zbaterile mele, dar Văru’ Săndel este foarte docil. Și el mă ascultă, face ce îi zic. Câteodată aș vrea să nu facă chiar ce îi spun, dar el face”, a mai explicat Sandu Pop. De altfel, actorul apare și în diferite piese de teatru, dar este și vocea unui celebru personaj de desene animate.