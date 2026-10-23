Revista tabloidă americană Vanity Fair susține, întrun extras dintr-o carte a lui Matthew Cole intitulată „Prinți și hoți: Conspirația secretă al lui Jared Kushner și Mohamed bin Zayed pentru a reface Orientul Mijlociu”, că telefonul emisarului special al lui Donald Trump ar fi fost spart de hackeri ruși de la GRU, iar apoi serviciile de spionaj din Olanda ar fi folosit această breșă de securitate și ar fi aflat informații despre un cont bancar legat de Emiratele Arabe Unite (EAU) și ginerele președintelui american.

Jared Kushner a respins afirmațiile Vanity Fair, numind afirmațiile „complet nebunești” și spunând că „nu s-au întâmplat niciodată”. „Am negat oficial fiecare dintre aceste afirmații, iar autorul nu a reușit să ofere nicio dovadă care să le susțină”, a scris joi, pe X, Jared Kushner.

Cartea din care Vanity Fair a preluat un fragment susține că serviciile de informații olandeze ar fi obținut capturi de ecran ale iPhone-ului lui Jared Kushner prin intermediul fișierelor găsite pe serverul unui agent al serviciilor de informații militare ruse (GRU) și ulterior i-ar fi monitorizat activitatea pe telefon.

Vanity Fair susține că aproximativ 750 de milioane de dolari ar fi fost transferați într-un cont de la First Abu Dhabi Bank, deținut de Fundația Watani Al Emarat, o organizație caritabilă finanțată de guvernul EAU.

Kushner ar fi fost semnatar al contului, ceea ce i-a oferit acces la acesta, dar nu era proprietarul acestuia, conform Vanity Fair. Publicația susține că respectivul cont ar fi fost destinat să servească drept fond de politică externă și că organizația caritabilă a fost folosită pentru a sprijini operațiunile militare și de informații din străinătate ale EAU.

Articolul din Vanity Fair susține, de asemenea, că un cont separat din Israel a primit aproximativ un miliard de dolari, bani destinați beneficiului personal al lui Kushner. Tabloidul american mai susține că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ar fi aranjat transferul și că prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu l-ar fi încurajat pe Kushner să depună banii în Israel.

Vanity Fair mai susține că Jared Kushner ar fi comunicat cu Netanyahu despre presupusele tranzacții prin intermediul ambasadorului american de atunci în Israel, David Friedman.

Friedman a declarat însă că aceste afirmații nu sunt conforme cu realitatea. „Nu știu absolut nimic despre niciuna dintre aceste acuzații”, a spus Friedman, adăugând că acuzațiile specifice despre el sau despre presupusa sa implicare în schemă erau „100% false”.

Kushner a remarcat absența extraselor de cont, a înregistrărilor de transferuri bancare, a numerelor de cont și a datelor tranzacțiilor din raport. De asemenea, emisarul special al lui Donald Trump a subliniat controlul media, investigațiile Congresului și investigațiile procurorului special cu care s-a confruntat în perioada în cauză. El a spus că a cooperat în mod voluntar la aceste investigații, oferind peste 30 de ore de mărturie.

„Niciuna dintre aceste acuzații nu a ieșit vreodată la suprafață, pentru că niciunul dintre aceste evenimente nu s-a întâmplat vreodată”, a scris Kushner pe X.

„Acestea sunt invenții scandaloase prezentate ca jurnalism de investigație”, a adăugat el, descriind cartea publicată de tabloidul american ca fiind „un amestec de fantezie, ficțiune și pledoarie”.

Într-o declarație de joi seară, avocatul lui Kushner, Chad Mizelle, a declarat că, înainte de publicare, echipa juridică a trimis publicației o scrisoare de 13 pagini în care evidenția „absența totală a dovezilor justificative”.

„Vanity Fair a publicat acum un extras care amplifică aceste acuzații false și defăimătoare. Nu am văzut nicio dovadă credibilă care să susțină niciuna dintre aceste afirmații și punem la îndoială ce verificare independentă a efectuat Vanity Fair înainte de a le publica”, a scris Mizelle.

Mizelle a numit, de asemenea, acuzația centrală din carte „categoric falsă”, adăugând că echipa intenționează să intenteze acțiuni în justiție împotriva celor responsabili.

Casa Albă a acuzat Vanity Fair că a publicat „calomnii nefondate” la adresa lui Kushner, numind raportul defăimător. „Vor publica calomnii nefaste și nefondate la adresa unor oameni precum Jared Kushner”, a scris Anna Kelly, secretar de presă adjunct principal al Casei Albe, apărând munca sa în numele administrației, inclusiv eforturile de a aduce acasă ostatici israelieni și de a facilita discuțiile dintre Rusia și Ucraina.

Kelly a acuzat publicația că nu are „nicio dovadă”, spunând că raportul se bazează „pe ceea ce se presupune că au auzit două surse anonime, dar nici măcar nu au văzut ele însele, pentru că aceste evenimente nu s-au întâmplat”.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a numit articolul „ȘTIRI COMPLET FALSE!”

„Acest articol absurd din Vanity Fair provine dintr-o carte care este complet ficțiune și a fost fabricat din mintea distorsionată a unui scriitor de thriller-spionaj ratat”, a scris Cheung pe X joi.

Democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au răspuns, de asemenea, la raport, spunând că Kushner trebuie „să răspundă la aceste întrebări înaintea poporului american”.

„Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de acuzații grave conform cărora Jared Kushner a vândut politica externă celui care oferă cel mai mult”, a scris grupul pe X.

Acuzațiile se referă la activitățile lui Kushner în timpul primei administrații a lui Trump, când a ocupat funcția de consilier senior al Casei Albe și a jucat un rol central în diplomația Orientului Mijlociu. În timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, Kushner a participat din nou la eforturi diplomatice la nivel înalt ca trimis, inclusiv negocieri legate de războaiele din Gaza și Ucraina și discuții care implică Iranul. De asemenea, el conduce Affinity Partners, o firmă de capital privat care a primit investiții de la investitori din Orientul Mijlociu.