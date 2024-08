Vampire Facelift, tratamentul estetic care face senzație printre vedete

Statele Unite. Un tratament estetic revoluționar face senzație printre vedetel de la Hollywood și nu numai. Vampire Facelift a fost creat de un cunoscut medic care are printre pacienți numeroase celebrități.

Dr. Barbara Sturm a conceput o procedură menită să reîntinerească celulele pielii pe baza ingredientelor active din plasmă.

Noua practică estetică se răspândește din ce în ce mai mult printre vedetele care vor să arate mai bine. Medicul Barbara Sturm este considerată un guru în acest domeniu, un pionier al medicinii estetice non-invazive. Printre clientele sale se numără Cher sau Kim Kardashian.

Noul tratament estetic, numit Vampire Facelift are ca efect reînoirea celulelor pielii. Procedura are la bază o cercetare făcută de medicul Sturm în Germania, la Dusseldorf. Aici a descoperit că celulele unui pacient folosite pentru a produce proteine dermice face ca pielea să-și recapete elasticitatea și să se vindece mai repede.

Procedura pe care a pus-o la punct se bazează pe injectarea proteinelor obținute din plasma bogată în trombocite. Astfel, sângele pacientului este centrifugat pentru a separa partea bogată în trobocite capabile să stimuleze reînoirea celulară. Apoi, substanța rezultată este injectată în pielea feței, a gâtului sau a decolteului. Este vorba despre acele zone care dau un aspect de îmbătrânire după o anumită vârstă.

Noul tratament estetic bazat pe trombocite stimlează fibroblastele să producă colagen. Astfel se poate observa o reducere a ridurilor. De menționat că procedura poate fi utilizată și pentru reducerea urmelor provocate de acnee, conform Mediafax

Acest tratament are și o altă variantă care nu implică folosirea sângelui. În acest caz se folosește o rolă cu ace, numită Dermapen, care provoacă înțepături la adâncimi reglebile pe suprafața pielii.

Înțepăturile stimulează producerea de collagen și elastină care ajută la refacerea pielii și reducerea ridurilor. Tratamentul este considerat minim invaziv și nu are efecte secundare deosebite. Zona în care se aplică procedura se înroșește. Astfel se recomandă folosirea unei crème de protecție solară în zilele de după tratament. Specialiștii spun că nu există riscul apariției unor alergii, iar ședințele durează doar 30 de minute.

De menționat că acest tratament este relativ sigur, dar există și o altă fațetă a monedei. Există practicieni care practică astfel de proceduri în centre neautorizate, cu echipamente neconforme. În asemenea cazuri, apare riscul unor îmbolnăviri. De altfel, trei femei care au apelat la un asemenea centru s-au îmbolnăvit de HIV în 2018.

