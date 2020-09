O divă cunoscută în ultima vreme în România susține că a avut probleme uriașe, după ce a fost supusă unui tratament cosmetic la o clinică de profil foarte cunoscută, din București. Maria Ilioiu a fost ispită la emisiunea „Insula Iubirii” și a afirmat că a mers la clinica respectivă, acolo unde își mai făcuse intervenții și în trecut pentru un tratament cosmetic simplu.

Însă, ultimul proces de înfrumusețare a fost un dezastru. Ea voia să scape de niște pete de pe ten, produse de Soare. Însă s-a ales cu niște urme vizibile la nivelul feței, deși nu se aștepta să aibă astfel de necazuri. Pentru că, așa cum a declarat, nu era la prima experiență de acest gen.

„Mi-am făcut mici proceduri la ei și au fost ok. Aveam încredere, prietenele mi-au recomandat clinica. Am zis să-mi fac un tratament cosmetic. (…) Mi-am topit acidul din buze la ei și mi-am mai scos cu laserul o cicatrice. (…) Medicul mi-a spus de la început că nu există niciun risc, decât dacă stau mai mult în soare, pot apărea mai multe pete”, a povestit Maria Ilioiu, în cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena 1.

Recent, ea s-a despărțit de partenerul ei, alături de care fusese surprinsă la malul mării, într-o scurtă escapadă. Cel poreclit „bosul cinefil” de siteurile mondene, pentru că este fanul serialului „Casa de Papel”.

Ea nega că ar fi avut o altfel de relație cu bărbatul respectiv, în afara uneia de amiciție. „Ne-am aflat împreună într-o conjunctură mai specială, respectiv ziua de Sfânta Maria. Prilej cu care am petrecut pe litoral în compania mai multor prieteni. Și nicidecum nu am altă legătură decât de o simplă amiciție cu respectiva persoană cu care am fost fotografiată”, spunea Maria Ilioiu pentru cancan.ro.

Ea a mai devenit cunsocută și după ce a avut un conflict cu Andreea Tonciu, în cadrul emisiunii „Bravo, ai stil!”, de la Kanal D.