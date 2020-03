Frontiera greco-turcă a fost vineri scena unor noi ciocniri între poliţişti greci, care au tras cu grenade lacrimogene, şi migranţi care au aruncat cu pietre.

Scenele de coșmar s-au petrecut pe fondul anunțului Uniunii Europene, cum că refugiaţilor uşa le este închisă, relatează AFP.

În urma ciocnirilor, sute de migranţi s-au adunat în faţa postului de frontieră Pazarkule (numit Kastanies de partea greacă), scandând „Libertate!”, „Pace!” şi „Deschideţi porţile!”, potrivit unui fotograf AFP.

Unii agitau deasupra gardului de sârmă ghimpată pancarte pe care se putea citi ”Vrem să trăim în pace”.

„Noi vrem pur şi simplu o viaţă mai bună, o situaţie mai bună, să trăim în libertate”, declară pentru AFP Amir Massoud, un iranian care poartă o mască sanitară pe faţă, pentru a se proteja de gaze lacrimogene.

Tot acest val de migrație survine după ce preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat la 28 februarie deschiderea frontierelor turce către UE. Astfel, câteva mii de migranţi s-au îndreptat către Grecia, trezind în Europa amintirea crizei migraţiei din 2015.

UE a denunţat aprig un „şantaj” cu migranţi, în contextul în care Ankara reclamă o susţinere occidentală în Siria, o ţară în care Turcia poartă o operaţiune militară şi se confruntă cu un aflux de deplasaţi către frontiera sa.

UE a transmis vineri un mesaj migranţilor vizând să-i descurajeze să se ducă la frontiera turco-greacă.

„Vreau să transmit un mesaj clar: nu mergeţi la frontieră. Frontiera nu este deschisă”, a declarat şeful diplomaţiei europene Josep Borrell, în urma unei reuniuni a miniştrilor de Externe din statele membre UE la Zagreb.

Autorităţile greceşti au acuzat vineri forţele turce de faptul că trag cu grenade lacrimogene şi fumigene de partea greacă a frontierei pentru a facilita trecerea migranților. „Au avut loc atacuri coordonate în această dimineaţă”, a acuzat un oficial grec.

Potrivit Atenei, autorităţile turce distribuie, în plus, material pentru tăierea grilajelor care-i împiedică pe migranţi să treacă de partea greacă.

Footage shot from the Greek border crossing in #Kastanies. The camera is looking towards the border crossing with Turkey at #Pazarkule where the flashes and sound seem to come from. Video is handout from the Greek government. pic.twitter.com/jY0ucgl3kq

— Daphne Tolis (@daphnetoli) March 6, 2020