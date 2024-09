Sport Valoarea super-starului de la Bayern Munchen. Evoluția celei mai importante piese din echipă







Când a venit momentul ca Thomas Muller să intre în istorie, el a sărbătorit momentul așa cum numai Thomas Muller putea.

Intrat ca rezervă pentru a face cea de-a 710-a apariție pentru Bayern Munchen, cea mai mare din istoria clubului, a tras o centrare din cer cu prima sa atingere și apoi, cu a doua, a trimis un șut înalt în poarta Freiburgului de pe umărul portarului.

Valoarea legendarului jucător de la Bayern

Thomas Müller, atacantul echipei Bayern Munchen, are în prezent o valoare de piață estimată la 8 milioane de euro. Jucătorul a continuat să fie piesă importantă în echipa sa, evoluând în principal ca al doilea atacant, dar fiind capabil să joace și pe alte poziții ofensive.

Picior drept. Picior stâng. Gol. Meciul s-a încheiat la 2-0. Muller a bătut din pumni, ca de obicei, și chipul său s-a ondulat cu acea intensitate familiară. Muller și-a făcut debutul pentru club în august 2008. Bitcoin nu fusese încă inventat. Barack Obama încă nu fusese ales președinte al SUA pentru prima dată.

De atunci, Bayern a jucat 821 de meciuri competitive, iar Muller a apărut în 711 dintre ele. Este o longevitate remarcabilă. Sepp Maier, al cărui record Muller l-a depășit, se numără printre cei mai mari portari din istorie.

Modestia lui Thomas Muller

Oliver Kahn, aflat acum pe poziția a treia pe această listă, face și el parte din această discuție, dar Muller a jucat acum 98 de meciuri. Mai mult decât orice alt jucător de câmp, marele Gerd Muller a reușit 613. Acesta a lucrat sub 10 antrenori principali permanenți și în tot felul de stări de spirit la un club celebru pentru furtunile sale. Aceasta a făcut din el unul dintre supraviețuitorii jocului. De asemenea, a creat una dintre cele mai improbabile vedete și enigme indescifrabile.

Burkert nu mai este jurnalist. Astăzi, lucrează pentru departamentul de baschet al lui Bayern Munchen și, înainte de conversația noastră, nu mai citise interviul cu Muller de mulți ani. Când o face, își dă seama cât de puțin s-a schimbat subiectul acestuia.

„De fapt, este uimitor să îl citesc din nou acum, pentru că el nu este diferit”, spune Burkert. „Cred că l-am văzut pe Thomas iarna trecută și era atât de deschis și prietenos. Nu s-a schimbat în acești 13 ani. Am fost reporter la Suddeutsche Zeitung timp de 12 ani și am întâlnit o mulțime de tipi de la cel mai înalt nivel al sportului.

„Thomas este total opusul a ceea ce găsești astăzi în bula fotbalului. Nu se afișează cu un Ferrari, se îmbracă normal... într-adevăr, ar putea fi vecinul tău”.

Performanța de la Cupa Mondială din 2010

Acest lucru nu este chiar o surpriză. Când Muller a pătruns în conștiința internațională cu două goluri împotriva Angliei la Cupa Mondială din 2010, a folosit interviul de după meci pentru a zâmbi prostește în fața camerei și a-și saluta bunicii de acasă. Era un băiat tânăr aflat în vârful lumii și, la momentul respectiv, se părea că aceasta a fost o privire rapidă a umanității sale înainte ca o fațadă antrenată să o ascundă pentru totdeauna.

Heiko Vogel a lucrat 10 ani la academia lui Bayern, lucrând cu unii dintre cei mai buni jucători din era modernă a fotbalului european, printre care Mats Hummels, Philipp Lahm, Toni Kroos și David Alaba. Perspectiva sa asupra educației fotbalistice a lui Muller ajută la explicarea longevității în joc a jucătorului în vârstă de 35 de ani și a capacității sale de a rămâne relevant în diferite epoci.

„Prima dată când l-am întâlnit, avea 12 ani”, spune Vogel. „Era înainte să vină la Bayern Munchen și juca într-un turneu de tineret pentru orașul său natal. Era destul de bun.

Filozofia de la Bayern Munchen

„Când a ajuns la sub 15 ani, am fost antrenorul lui. A fost o perioadă foarte bună, cred, pentru că am avut mult succes. Filozofia noastră la Bayern Munchen era să jucăm cu jucătorii noștri tineri împotriva echipelor mai mari. Am jucat cu jucătorii noștri sub 15 ani într-un campionat sub 17 ani. A fost foarte greu, dar cred că a fost un concept important pentru noi.

„Am avut o mulțime de jucători străluciți. Nu cei foarte rapizi, nu jucători care erau atleți extraordinari, ci cei care aveau o mentalitate bună și un tip foarte special de inteligență de joc.”

Diferența de vârstă și dezavantajele artificiale, la care i-a expus pe tinerii jucători, au pus accentul pe această inteligență a jocului. Au pus accentul pe gândirea mai rapidă, pe găsirea unor soluții mai bune, pe confruntarea cu deficitele fizice și, ocazional, cu jucători mai în vârstă care nu se sfiau să bruscheze un tânăr jucător de perspectivă de la Bayern.