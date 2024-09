Sport Valoarea starului nigerian de la Atalanta. Cum și-a scos jucătorul familia din sărăcie







Ademola Lookman este un fotbalist englez de origine nigeriană, care joacă în prezent pentru clubul italian Atalanta.

Lookman s-a făcut remarcat prin abilitatea sa de a juca pe ambele flancuri ale atacului, prin viteza sa și prin driblingurile sale precise.

Valoarea jucătorului nigerian

Conform celor mai recente date, valoarea pe piață a lui Ademola Lookman este estimată la aproximativ 40 de milioane de euro. Suma reflectă evoluția sa din ultima perioadă. Astfel, la Atalanta a fost unul dintre cei mai importanți jucători din atac în sezonul trecut​.

Stadionul sălta în laude și neîncredere ca o catedrală care tocmai fusese martora unui miracol. În centrul admirației se afla micul magician, ale cărui picioare zvelte au creat strălucirea vieții sale. Ademola Lookman era numele său și toți se uitau la el.

Sub privirile lor recunoscătoare, el a înghețat în timp. A avut figura unui erou reticent care se chinuie să înțeleagă euforia și haosul pe care le declanșase. Un virtuoz uimit de darul pe care l-a oferit publicului său, destinul și efortul s-au aliniat, iar tot ce a șutat Lookman pe Dublin Arena s-a transformat în aur. Irlanda, o țară cu o istorie bogată în sfinți, a fost martora unei noi intrări pe lista sa consacrată.

Lookman tocmai marcase trei goluri inspirate pentru a ajuta Atalanta să câștige primul său titlu european în istoria de 116 ani a clubului. El a devenit al șaselea jucător care înscrie un hat trick într-o finală europeană majoră. Stă pe scaunul aurit alături de nume precum Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano și Jupp Heynckes. În noaptea visurilor sale, Lookman s-a catapultat în nemurirea fotbalului.

Jucătorul care produce minuni

Nu trebuia să fie seara Atalantei, pentru că Leverkusen nu fusese învinsă de niciun club de-a lungul sezonului. Echipa condusă de Xabi Alonso este campioana Bundesligii.

Ei nu sunt niciodată morți într-un meci, mai ales cu jucători precum Florian Writz, Granit Xhaka și Victor Boniface. Echipa germană era favorită să câștige finala. Dar Lookman nu este altceva decât un individ care produce minuni atunci când este scos din calcul. Performanța sa din finala Europa League a fost un microcosmos al poveștii vieții sale.

Ca băiat dintr-o familie de imigranți nigerieni din Wandsworth, Londra, Lookman nu a fost luat în considerare. Talentul său de fotbalist a fost trecut cu vederea de numeroase cluburi din oraș până la sfârșitul adolescenței sale. A fost subestimat. Dar a reușit, în ciuda șanselor care erau împotriva lui.

Lookman s-a născut în cartierul londonez Wandsworth. A fost singurul băiat și singurul membru al familiei născut în Anglia; surorile sale mai mari s-au născut în Nigeria. A crescut cu mama sa, în timp ce tatăl său lucra în Nigeria.

Sacrificiile făcute de mama jucătorului

Creșterea în Londra a fost grea pentru familia lui Lookman. Jucătorul a declarat că mama sa „avea tot felul de slujbe” pentru a menține casa hrănită și îmbrăcată.

„Viața a fost grea în copilărie. Au fost unele nopți în care nu am avut ... cum pot să spun asta? Nu aveam cea mai bună mâncare”, a declarat Lookman. „De asemenea, nu am avut parte de anumite lucruri când eram mai tânăr. A fost o adevărată luptă pentru mama mea, iar ea a trebuit să aibă grijă de noi toți. A făcut tot ce a putut și s-a asigurat că avem mâncare pe masă și că am haine pe care să le port.

„Mi-a dat tot ce i-am putut cere mamei mele. Eram fericită, dar pe măsură ce îmbătrânești, îți dai seama cât de greu trebuie să fi fost pentru ea. Avea tot felul de slujbe, de curățenie și orice altceva putea accepta. Era mereu în căutarea unui loc de muncă”, a mai povestit el.

Dar departe de viața dură, Lookman a fost un elev inteligent care a excelat din punct de vedere academic. Jucătorul a frecventat Colegiul St Thomas the Apostle din Peckham.

Dorința de a-și scoate familia din sărăcie

El a decis în mod conștient să evite influențele greșite din cartierul său cu venituri mici. Astfel, s-a concentrat pe educație și sport pentru a-și ajuta familia să iasă din sărăcie. „Desigur, există presiune din multe domenii. Dar, chiar și când ești copil, trebuie să iei decizii care să nu te pună pe tine sau familia ta în pericol”, a spus el.

„Am fost capabil să diferențiez binele de rău, iar frecventarea oamenilor nepotriviți și frecventarea oamenilor potriviți a fost esențială pentru mine. Am luat școala foarte în serios, iar pentru GCSE, am luat cinci note de 10, patru B și un C. Cu siguranță m-a ajutat să mă concentrez”.

În timp ce Lookman a putut vedea în timp real rezultatul excepțional al strălucirii sale academice, talentul său fotbalistic precoce a dat puține roade în comparație.

În ciuda multiplelor încercări la numeroase cluburi din Londra, el nu a fost niciodată selectat pentru a se alătura unei academii. S-a alăturat Waterloo FC, un club de amatori, și a jucat în Sunday League până la vârsta de 16 ani.

Calea urmată de Lookman

„Am fost îngrijorat doar când am împlinit 16 ani, pentru că, la școală, începi să aplici pentru colegiu. Atunci mi-am dat seama că aceasta ar putea fi calea pe care trebuie să o urmez. Atunci m-am gândit că am nevoie de o descoperire”, a spus el.

Visele sale s-au materializat atunci când Charlton Athletics a întâlnit echipa sa reprezentativă London County FA într-un meci amical în 2013. Lookman nu trebuia să fie pe teren, dar unul dintre coechipierii săi s-a accidentat și a fost înlocuit. Talentul său a strălucit, iar clubul l-a adus imediat în rândurile sale.