Mircea Nebunu, Vali Nebunu şi soţia lui au păţit-o urât. Clan interlop blestemat? Deciziile de condamnare ale celor doi soţi nu sunt definitive. „După ce Mircea Băluș, zis Nebunu, a primit un an și o lună, în regim de detenție, fratele acestuia, Vali Nebunu, a fost condamnat la aproape cinci ani, cu executare”, arată spynews.ro.

Vali Nebunu şi soţia lui au fost acuzaţi pentru trafic de migranți și trecere frauduloasă a frontierei. Cum au motivat judecătorii din Arad condamnările acestora: „Condamnă pe inculpata Băluş (fostă Derviş) Doina, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, în formă agravată. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe un termen de supraveghere cu o durată de 3 ani.

(…) Condamnă pe inculpatul Băluş Valentin Eugen, la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, în formă agravată şi în stare de recidivă.

Condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la trafic de migranţi, în stare de recidivă. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Băluş Valentin Eugen, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani şi 6 luni, la care se adaugă un spor de pedeapsă de 1 an şi 2 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani şi 8 luni închisoare. Deduce din pedeapsa aplicată inculpatului durata reţinerii de 24 de ore, din 05.12.2019 ora 02:50, până la 06.12.2019, ora 02:50.

(…) Condamnă pe inculpatul Perva Dănut, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la trafic de migranţi. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului. Condamnă pe acelaşi inculpat, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la trafic de migranţi. Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Perva Dănuţ, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de pedeapsă de 1 an, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe un termen de supraveghere cu o durată de 4 ani.”