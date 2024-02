Valeriu Iftimie, finanțatorul de la FC Botoșani, va conduce PNL Botoșani

Valeriu Iftime, patronul echipei de fotbal FC Botoșani, este noul președinte al PNL Botoșani.

El a fost numit de conducerea PNL în locul lui Costel Șoptică, care ar fi trebuit să renunțe la funcție, conform Botoșani Online.

Finanțatorul de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, va conduce PNL Botoșani

Nicolae Ciucă, liderul Partidului Național Liberal și președintele Senatului României, l-a ales pe Iftime pentru a conduce PNL Botoșani după ce i-a cerut lui Șoptică să se retragă.

Fostul președinte al PNL Botoșani nu ar fi acceptat să cedeze funcția și ar fi chemat mai mulți primari liberali din județ pentru a-i arăta sprijinul. Iftime va avea probleme în asumarea puterii locale, potrivit sursei citate.

Șoptică afirmă că îi va lăsa locul lui Iftime dacă acesta va candida la Consiliul Județean.

Șoptică, despre Valeriu Iftime

„Nu este niciun secret că noi l-am invitat pe domnul Valeriu Iftime încă de acum patru ani, în PNL, cu scopul de a candida la alegerile parlamentare. Poarta a rămas deschisă. Dacă domnul Iftime va veni la PNL și va candida la Consiliul Județean, e normal să zic: poftim la funcția de președinte al partidului”.

El spune că și-a asumat candidatura la CJ, la întâlnirea de la Iași. În BPN-ul de joi, s-a dat decizia că toți președinții din țară sunt obligați să candideze la CJ sau la primărie.

„Dacă dumnealui va veni în partid, îl primim cu drag. Dacă va candida la CJ, va avea și funcția de președinte. Să nu uităm că domnul Iftime reprezintă niște firme importante și e posibil să aibă discuții cu diverși lideri PNL, PSD”, a mai declarat Șoptică.

Fostul finanțator stă rău cu banii

Valeriu Iftime, după meciul Botoșani – Poli Iași:

„Din vară am alte planuri. Nu mai țin cont de cați bani plătim. În vară nu știu cum o să socotesc. Jucătorii au semnat pe doi ani si jumătate, nu e totul gata din vara, chiar daca eu am alte planuri”, a declarat Iftime după ce FC Botoșani a învins Poli Iași la scorul de 2-1. El se plânge că stă rău cu banii și că a avut pierderi mai mari decât Gigi Becali cu FCSB.

„Înțelegeți-mă, sunt în deficit cu aproape 14 milioane de euro. E simplu, e matematică, sunt calcule. La Liga 1 cel puțin, am avut măcar un buget de 4 milioane în fiecare an. Niciun club nu trăiește din banii care vin din drepturile TV. Luați toate cluburile din România și găsiți-mi unul care să fie pe plus. Dacă stau să mă gândesc, cred că am pierdut mai mulți bani decât domnul Becali”, a conchis finanțatorul FC Botoșani pentru GSP.