Valeria Arnăutu a primit cea mai devastatoare veste! A dispărut din viața ei definitiv! „Au fost cele mai triste zile, a fost neașteptat ”

Valeria Arnăutu, 59 de ani, este cu moralul la pământ de când tatăl său a decededat. Artista avea o relație foarte apropiată cu acesta, iar vestea a venit ca un glonț pentru ea.

„Aceste zile cred că au fost cele mai triste zile din viața mea. Până acum, având ambii părinți în viață, m-am socotit un copil norocos, răsfățat de divinitate. Poate nu mă gândeam că o să vină și ziua aceasta, deși firesc este că părinții să plece înaintea noastră. Cu toate acestea, nu ne putem obișnui atât de ușor cu gândul și cred că nu ne putem obișnui cu gândul că nu-i mai putem vedea, nu-i mai putem auzi, nu-i mai putem îmbrățișa”, a declarat artista la Antena Stars.

Organismul lui a cedat

Cântăreața a rămas șocată după moartea tatălui ei, spunând des că este un om vesel și foarte activ.Acesta a suferit un atac cerebral și, în ciuda eforturilor medicilor, pe 26 octombrie s-a dus pe lumea cealaltă.

„A fost neașteptat. Tatăl meu era un om foarte activ, foarte săritor. Era tot timpul pe drumuri, tot timpul angrenat în activități, planta flori (…). Săptămâna trecută a făcut un atac cerebral și asta a fost. A stat internat o săptămână și nu și-a mai revenit”, a povestit interpreta de muzică populară.

Fiica vedetei a fugit în lume

Valeria a trecut prin clipe cumplite timp de 6 ani în care a crezut că nu o să își mai vadă fiica vreodată.Ana,copilul interpretei, s-a îndrăgostit nebunește la vârstă de 16 ani și a fugit în lume. Aceasta a renunțat la scoală, la rude, la prieteni și nu a mai vrut să vorbească cu mama sa deloc.

„A fost vorba de o dragoste foarte mare, la acea vârstă mi se părea că soțul e totul pentru mine. A și fost, timp de 6 ani. Am lăsat școală, am lăsat carieră, am lăsat familie, am lăsat tot pentru acest băiat. Au fost 6 ani și cu bune și cu rele, pot să zic, am trecut peste foarte multe și am lăsat foarte mult de la mine, dar nu s-a mai putut„, mărturisea Ana într-un interviu mai vechi.