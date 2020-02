În Dosarul „Revoluției”, aflat pe rolul ÎCCJ, Valentin Ceaușescu s-a constituit parte vătămată! Din câte se pare, implicarea lui în Dosarul „Revoluţiei” are legătură cu susţinerile procurorilor, fapte consemnate în rechizitoriu, și anume diversiunile create după 22 decembrie de către Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, gen. (r.) Iosif Rus şi Emil „Cico” Dumitrescu (n.r. – decedat în ianuarie 2019), care au dus la crearea „condiţiilor condamnării şi execuţiei cuplului prezidenţial Ceauşescu printr-un proces penal simulat”.

Un nou termen în camera preliminară a procesului a fost fixat la ÎCCJ pentru ziua de 21 februarie.

Conform adevărul.ro, Valentin Ceauşescu a depus la dosar mai multe documente care atestă că este succesorul defuncților Elena şi Nicolae Ceauşescu, despre care susţine că au calitatea de „persoane vătămate” în acest dosar!

„Sunt 50 şi ceva de părţi vătămate şi părţi civile. Fiecare şi-a trimis cererea de constituire în timp diferit. Potrivit legii, partea vătămată nu are pretenţii, partea civilă are pretenţii materiale. Când am văzut numele lui Valentin, am spus că e coincidenţă de nume. Dar scrie: succesor al persoanei vătămate Ceauşescu Elena şi Ceauşescu Nicolae. Nu are pretenţii. Dar poate să se constituie parte civilă până la citirea actului de sesizare”, a declarat o sursă sub protecţia anonimatului.

Dosarul „Revoluției” a fost finalizat de procurorii Secţiei militare din Parchetul General pe 8 aprilie 2019. Au fost trimiși în judecată Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus şi Emil (Cico) Dumitrescu, puși sub acuzare pentru infracţiuni contra umanităţii.

