O mamă devastată a povestit despre „experiența dureroasă” prin care trece după ce fiul ei a devenit al unsprezecelea soldat dintr-un batalion de infanterie care a luptat în Afganistan care și-a luat viața. Unitatea caporalului Andy Francis a văzut unele dintre cele mai sângeroase lupte ale armatei britanice în Afganistan și Irak, multe rămânând cu PTSD (post-traumatic syndrome) sau cu probleme grave de sănătate mintală.

Caporalul Andy Francis a murit pe 23 mai. Tânărul de 30 de ani este al unsprezecelea soldat dintr-un batalion de infanterie care și-a luat viața. În mod tragic, Andy a murit în Scoția pe 23 mai – devenind al unsprezecelea veteran care a fost în Batalionului 2 Infanterie „The Rifles” și care se sinucide.

Mama sfâșiată de durere a tânărului de 30 de ani, Sharon Garton, a explicat pentru Mirror că mai sunt multe lucruri de făcut pentru a ajuta soldații cu probleme de sănătate mintală după ce părăsesc armata. „Fata frumoasă a lui Andy, Scarlett, în vârstă de patru ani, va crește fără tatăl ei minunat și vom avea multe zile dificile explicându-i acest lucru”, a spus ea pentru Mirror.

Andy Francisc, un soldat doborât de depresie

„Vă rog, nu lăsați moartea fiului meu să fie degeaba. Trebuie să oprim acest lucru. Durerea și durerea sunt chinuitoare. Iubita lui (Sarah) este sfâșiată de durere, surorile lui se luptă cu disperarea. Nu pot uita durerea copiilor mei. ”

Unitatea lui Andy, Rifles, a avut cel mai mare număr de morți din toate regimentele care au servit în Afganistan în 2009. În acel an, cei mai mulți soldați au fost uciși sau răniți în acțiune decât în ​​orice alt an. Regimentul 2 The Rifles au asistat la unele dintre cele mai grave conflicte din campaniile din Irak și Afganistan în 2006, respectiv în 2009.

Au fost dislocate în Sangin, în provincia Helmand din țară și au fost atacate zilnic – numeroși soldați având membre pierdute în urma unor dispozitive explozive.

Ceilalți 10 care s-au sinucis

Colegii lui Andy care și-au luat viața și după ce s-au luptat cu depresia au fost Jamie Davis, 30, căpitanul Gary Case, 50, Kevin Williams, 29, John Paul Finnigan, 34, Jonny Cole, 39, Kevin Holt, 29, Jonny Mather, Rifleman Darren Mitchell, 20 de ani, LCpl James Ross, 30 de ani, și pușcașul Alan Arnold, 20 de ani.

Ex-ministrul veteranilor Johnny Mercer a calificat moartea lui Andy ca fiind „îngrozitoare” și a considerat lipsa de îngrijire a foștilor soldați „o pată a țării”.

În Marea Britanic depresia este cel mai mare ucigaș de persoane sub 35 de ani, mai mortal decât cancerul și accidentele de mașină. Și bărbații sunt de trei ori mai predispuși să-și ia viața decât femeile.

Cu toate acestea, se vorbește rar despre acesta, fiind un subiect tabu care amenință să-și continue dezlănțuirea mortală, cu excepția cazului în care toți ne oprim și luăm seama acum.

Iubita sa, Sharon, din Mansfield, a spus că Andy a fost „cel mai fericit” în ultimele luni și că era pe punctul de a-i cere să se căsătorească cu el.

„Știu că Andy nu ar fi vrut să treacă toată lumea prin durerea și suferința prin care trecem acum”, a adăugat ea. „Dar acesta este acum coșmarul nostru – demonii lui Helmand au trecut la noi prin pierderea minunatului nostru tânăr. Am fost cu Andy prin multe urcușuri și coborâșuri. Această perioadă a anului a fost întotdeauna grea pentru el după devastarea lăsată în urmă de război.