„Sunt liste de așteptare la liste de așteptare”, spune pentru Europa Liberă Claudiu, reprezentantul unei firme care oferă „servicii de debranșare RADET, cu prețuri începând de la 2.200 de lei”, potrivit paginii de internet.

După o iarnă în care s-au spălat cu apă încălzită pe aragaz și au cumpărat calorifere electrice, numeroși bucureșteni au decis să facă pasul debranșării de la rețeaua centralizată de energie. Doar că nu mai are are cine să îi ajute.

„Eu nu mai iau lucrări. Sezonul de debranșare este până în 31 august, însă anul acesta, față de alți ani, cererea este foarte mare iar noi suntem un număr limitat de firme care lucrăm acest tip de proiect. Cererea a depășit puterea noastră de a lucra”, explică, pentru Europa Liberă, Mari, care este inginer termoenergetician și se ocupă de debranșări în București din 2018.

Nu mai găsește nicio firmă și niciun specialist în debranșări

„Nu mai facem debranșări. Am căutat și alte firme pe lângă cea cu care lucram până acum și nu am găsit. De o lună de zile nu mai găsesc, de când ne-a spus cel cu care colaboram că nu mai ia proiecte. M-am rugat de el de câte ori a venit un client mai insistent, unii voiau chiar să dea mai mulți bani, dar degeaba, m-a refuzat. Și atunci am zis, ’lasă că sunt și alte firme’. N-am mai găsit niciuna care să ia proiecte de debranșare. Au prea multe cereri”, a declarat Claudiu.