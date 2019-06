Val de caniculă extrem de periculos! 47 de grade Celsius. „EL INFIERNO” lovește din plin. Toate detaliile

Un val de caniculă a lovit deja Europa. Experții meteo au poreclit acest fenomen „El Infierno”, în traducere „Iadul”, din cauza temperaturilor extreme.





Autoritățile au avertizat copii și persoanele în vârstă să rămână în case și au emis avertismente severe împotriva deshidratării, pe măsură ce un val de caniculă, care va dura o săptămână, își începe avansul în Europa continentală.

Meteorologii au afirmat că temperaturile ar atinge sau chiar ar depăși 40 de grade Celsius, în Spania și Elveția, deoarece aerul cald a fost „aspirat” din Sahara din cauza unei furtuni care are loc deaupra Atlanticului și formează o presiune ridicată asupra Europei Centrale, scrie TheGuardian .

Umiditatea ridicată face ca o temperature de 40 de grade Celsius să se simtă ca 47 de grade, au avertizat experții. „El infierno is coming” (Iadul vine), a scris pe o rețea de socializare meteorologul Silvia Laplana din Spania, unde serviciul meteorologic AEMET prognozează joi temperaturi de 42 grade Celsius în văile Ebro, Tagus, Guadiana și Guadalquivir și avertizează asupra unui „risc extrem” de incendii sălbatice

În Franța, oficialii de la Paris au creat „săli de răcoare” în clădirile municipale, au deschis bazine pentru înot și au instalat fântâni suplimentare de băut apă, deoarece temperaturile din capitală au ajuns deja la 34 de grade luni și au fost prognozate să urce în timpul săptămânii.

„Sunt îngrijorat de persoanele care nu fac asta, care continuă să facă sport ca de obicei sau să rămână la soare”, a spus ministrul sănătății, Agnès Buzyn. „Acest lucru ne afectează pe toți, nimeni nu este un superman atunci când vine vorba de a face față căldurii extreme pe care o vom vedea joi și vinery”, a declarat ea la o conferință de presă.

Emmanuel Demaël, de la Météo-France, a spus că valul de caniculă nu are precedent „pentru că lovește atât de devreme în iunie, nu am văzut acest lucru încă din 1947”. Nici măcar noaptea, temperaturile nu au scăzut sub 20 de grade Celsius.

