Social Vacanță în Grecia 2024. Cât costă un sejur de o săptămână în Paralia Katerini







În căutarea unei destinații ideale pentru vacanța din 2024? Grecia rămâne una dintre alegerile de top pentru cei care apreciază frumusețea peisajelor, istoria bogată și ospitalitatea caldă a localnicilor. În special, Paralia Katerini, o stațiune pitorească de pe coasta Mării Egee, atrage turiști din întreaga lume cu plajele sale aurii și atmosfera relaxantă. Iată ce presupune să petreci o vacanță în Grecia în 2024 și cât te-ar putea costa un sejur de o săptămână în Paralia Katerini.

Vacanță în Grecia 2024. Cât costă un sejur în Paralia Katerini

Dacă ești interesat să îți petreci o vacanță în Grecia, mai exact în celebra stațiune Paralia Katerini, probabil te întrebi cât te va costa un asemenea sejur în 2024.

Grecia este o destinație de vacanță foarte populară printre români, iar Paralia Katerini a devenit una dintre stațiunile de pe Riviera Olimpului care atrag tot mai mulți turiști. Situată la poalele muntelui Olimp, Paralia Katerini oferă o combinație frumoasă de peisaje montane și plaje însorite.

În ciuda faptului că este o destinație populară pentru vizitatori din întreaga lume, Paralia Katerini nu își primește turiștii cu prețuri exorbitante. Stațiunea surprinde plăcut prin faptul că oferă opțiuni de cazare și masă la prețuri accesibile, ceea ce o face o alegere ideală pentru o vacanță de neuitat fără să îți depășești bugetul.

Ce spun românii care și-au petrecut deja cel puțin o vacanță în Grecia

Românii care au ales să își petreacă concediile în Paralia Katerini afirmă că au cheltuit foarte puțin în această destinație. Ei își împărtășesc experiențele de vacanță pe rețelele de socializare, oferind sfaturi și recomandări.

„Cam ce buget trebuie pentru o vacanță de o săptămână pentru 2 persoane în Paralia Katerinis. Avem cazarea și drumul asigurat dar nu știm cât să alocăm pentru masă și alte activități! Nu suntem mofturoși și nu căutam să mergem unde e mai scump”, a întrebat o turistă pe un grup online, potrivit newsweek.ro.

Răspunsurile au venit rapid din partea celor care și-au petrecut cel puțin o vacanță în Grecia, cu detalii despre prețurile din zonă. Călătorii au indicat că închirierea unui set de șezlonguri pe plajă costă în jur de 6 până la 10 euro pe zi, în timp ce o masă cu două feluri la un restaurant tradițional ajunge în jur de 10 euro de persoană.

Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o vacanță în Paralia Katerinis

„Între 400 și 700€ cu 3 mese pe zi șezlong fără excursii”, a răspuns un membru al grupului.

„Șezlonguri între 6 și 10 euro amândouă, cu băutură inclusă, masa -cam 10 euro de persoană la prânz”, a exemplificat o persoană care a vizitat de curând Paralia Katerinis.

„Anul trecut 450 €, fără cazare. Am fost și în excursie ( Skiathos cu ambarcațiune/ 2 pers). Credeți-mă că am avut destui bani dar nu am avut pe ce cheltui. Deci cu 500 vă descurcați”, a intervenit un alt turist.

”Marți dimineața m-am întors din Paralia. Cu 1000 € vă descurcați 2 persoane. E un restaurant “Transilvania “ unde servește un ardelean. Mâncarea e foarte bună, cu 9 € meniul, două feluri”, a spus o persoană în mediul online.

„În Paralia e cel mai ieftin. Acolo și sa vrei n ai pe ce cheltui bani. Luați în calcul o medie de 100 euro /zi. Depinde ce mănânci, de câte ori mănânci, dacă îți iei șezlonguri, etc”, a declarat sigur pe el, un membru al grupului.

Pe lângă cele dezbătute de internauți, trebuie luată în calcul și cazarea. Cea mai accesibilă variantă de cazare la hotel începe de la aproximativ 140 de euro pe persoană pentru 7 nopți. Aceste opțiuni asigură condiții decente și acces ușor la plajă.

Dacă adăugăm și transportul, prețurile pentru un pachet complet pornesc de la 240 de euro pe persoană, ceea ce constituie o ofertă extrem de avantajoasă pentru o vacanță de o săptăm