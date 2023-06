Vacanță distrusă în Grecia! Un cuplu a plătit 599 de euro pentru un castron de paste și două băuturi fără alcool. Plus 100 de euro bacșiș

Un cetățean britanic a susținut că a fost taxat cu peste 700 de euro pentru un castron cu paste și două băuturi la renumitul restaurant DK Oyster de pe malul mării din Mykonos, Grecia. Oscar și iubitul lui susțin că au fost tentați de DK Oyster de oferirea unui șezlong gratuit pe plajă, în condițiile în care comandă o băutură. Crezând că se va dovedi mult mai ieftin decât prețurile mari cerute de la alte restaurante, au optat pentru două smoothie-uri care să însoțească o farfurie de paste cu homar.

Nu a fost prima dată când asemenea naivi pică în capcana ofertelor aparent prietenoase. Vara trecută, câțiva clienți nemulțumiți s-au pronunțat vehement împotriva acestui restaurant care este cunoscut pentru că percepe clienților sute de euro pentru mâncare și băuturi, scrie Express Mail.

Luna trecută, Oscar Maldonado și iubitul său au zburat pe insula grecească Mykonos pentru o vacanță la soare, dar s-au trezit rapid într-o situație „îngrozitoare”. Cei doi au spus că au fost fermecați în restaurant de amabilitatea chelnerilor chelneri și păreau să se bucure de o masă bună, înainte ca o factură disproporționată să le fie pusă pe masă de personalul, devenit brusc acru și dușmănos.

Restaurantul grecesc care îți golește portofelul

„Au fost foarte drăguți și serviciul a fost foarte bun, au purtat conversație cu noi”, a spus Oscar, de 34 de ani, pentru The Mirror. „Am comandat băuturi fără alcool. Doar niște smoothie-uri. Nu am cerut prețul, apoi au adus meniul. A fost cel puțin înșelător. Iubitul meu a vrut pastele cu homar.” La fel ca mulți care și-au împărtășit experiențe online, cuplul spun că nu știau că prețul homarului a fost trecut la 100 de grame și că nu și-au crezut ochilor când au primit factura.

„Ne-au adus cel mai mare homar, a fost cu paste, dar a fost ditamai homar. A fost o bucată mare”, a continuat medicul britanic. „M-am gândit că poate costa mult, dar nu m-am gândit niciodată că atât de mult”. După ce a terminat de mâncat pastele despre care Oscar a spus că „nu sunt chiar așa de rele”, o bucată de hârtie a fost strecurată pe masă, explicând că pastele au costat 400 de euro (344 de lire sterline). „M-am dus să plătesc, iar tipul de la casă mi-a spus că cele două smoothie-uri costau 65 de euro fiecare”, „După asta a spus că sunt 600 de euro, apoi a perceput 100 de euro pentru serviciul taxat. M-am simțit tentat să sun la poliție, dar nu am făcut-o, nu vroiam să provoc probleme”.

TripAdvisor a publicat un avertisment

„Am spus doar „cum calculezi bacșișul” Tipul s-a dezlănțuit, repetând „taxa de serviciu”. Scârbit, am plătit și am plecat. Am fost înnebunit pentru tot restul zilei și aproape că mi-a stricat vacanța. N-aș mai merge niciodată acolo. Nu l-aș recomanda niciodată. Chiar nu mă așteptam. Trăiesc dintr-un salariu, așa că a merge în Europa este deosebit de greu. A fost o călătorie de cuplu. A fost cu adevărat frustrant. Nu mă mai pot gândi la o vacanță în Grecia fără să mă întorc în acest moment”.

La începutul acestui an, TripAdvisor a publicat un „avertisment de siguranță” pe pagina sa pentru acest restaurant, în urma unui șir de plângeri. În consecință, este indicat să efectuați cercetări suplimentare atunci când vă faceți planurile de călătorie.

De-a lungul timpului s-a afirmat că localnicii sunt încasați cu o fracțiune din costurile suportate de cei care vizitează zona. Un muncitor, cunoscut sub numele de Costas, i s-a spus că ar putea mânca șase stridii pentru doar 30 de euro – în timp ce pentru turiști costă 15 euro per stridie. Dimitrios Kalamaras, proprietarul DK Oyster, a răspuns anterior celor care se plâng de prețuri, că trebuie să fie atenți ce comandă. El a spus că „niciun adult cu mintea la cap” nu ar comanda o băutură fără să vadă mai întâi cât costă, a raportat Mail Online.