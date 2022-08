Vacanță de coșmar pentru un cuplu de români aflat în Grecia: „Ne-a fost furată mașina din față cazării, de sub ochii noștri”

Un cuplu de români, aflat în vacanță în Grecia, a avut parte de un șoc atunci când au văzut că mașina lor a fost furată chiar de sub ochii lor.

Cuplul nu dorea altceva decât să aibă o vacanță liniștită fără probleme pe o plaja din Halkidiki. Dar n-a fost să fie, deoarece românii au avut parte de o întâmplare nefericită, iar concediul lor a fost distrus.

Dacă se întâmpla în Bulgaria nenorocirea ar fi fost de înțeles, dar toată experiența neplăcut a fost trăită în Salonic, povestesc cei doi români.

Românii s-au ales cu „o foaie în locul mașinii”

Pe un grup destinat vacanțelor în Halkidiki, un cuplu de români a povestit experiența pe care au trăit-o în Grecia. Aceștia spun că după ce au condus o zi întreagă pentru a ajunge în Grecia, de teama de a nu fi jefuiți de hoții de mașini din Bulgaria, li s-a furat mașina din fața hotelului în care erau cazați.

Tot necazul s-a petrecut în noaptea dinspre 5 august, în parcarea hotelului din Salonic. În acea perioadă, povestesc românii, au avut loc mai multe furturi de autoturisme.

Românii rămași fără mașină şi-au dat seama că au de-a face cu ceva mult mai grav, deoarece, se pare, că ar fi vorba despre o grupare care se ocupă de așa ceva chiar în Grecia.

„Ne-au furat mașina chiar de sub ochii noștri”

Deși polițiștii eleni au început o anchetă pentru a descoperi ce s-a întâmplat, turiștii români s-au întors în țară şi în loc de mașină au primit „o foaie”

„Am sosit în Grecia pe 1 august. Am plecat pe 31 iulie din România. Am mers în continuu să ajungem în Grecia și să nu rămânem peste noapte în Bulgaria, speriați puțin vis a vis de poveștile cu furturile de mașini. Ne-am cazat în Salonic, noi având cazare programată de pe 2 aug în Halkidiki. Am stat marți, miercuri și joi noapte ne-a fost furată mașina din față cazării, chiar de sub ochii noștri.

Menționez că în noaptea de joi, 4 spre 5 august, s-au furat 3 mașini Ford Kuga 2016, respectiv 2014. Cheile la noi. A fost o organizare ceva. Ideea este că am venit în concediu. Concediu stricat, pierdere financiară… Pleci cu o foaie în locul mașinii”, a povestit păgubitul, potrivit cancan.ro.