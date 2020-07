„Ne relaxăm. Nu aș putea spune că a început neapărat distracția. Am fost săptămâna trecută cu copii noștri și săptămâna asta, mai exact ieri, am dat o fugă așa pentru noi doi. Am venit aseară, am rămas în cameră, ne-am uitat la un film, iar pe seară să vedem ce se anunță.

Mai vreau doi copii și vreau să fiu sănătoasă să mă bucur de tot ce am obținut până acum, pentru că am tot ce mi-a dorit vreodată”, a spus ea.

Amintim că vedeta are o fetiță, iar iubitul ei, Alex Bodi, încă două fete.

„Dacă am sănătate și înțelepciune să mă bucur de ce am în momentul ăsta mă declar cea mai fericită femeie din lume”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Este cunoscut de toată lumea că Bianca Drăgușanu a avut o viață amoroasă extreme de tumultoasă.

Nici parteneriatul cu Alex Bodi nu a făcut excepție. Mass media a consemnat de multe ori despre divorțul cu scandal al celor doi. Acum, deși nu mai formează un cuplu, Bianca și Alex Bodi încearcă să se simtă bine pe lotoralul Mării Negre.

Se pare că oricât ar încerca și orice s-ar întâmpla Bianca și Alex sfârșesc de fiecare dată împreună. Dacă în urmă cu patru luni, vedeta anunța un divorț și declara că nu o să se mai întoarcă niciodată la cel care a făcut-o să sufere, acum lucrurile par că merg extraordinar între cei doi.

„Peste cinci ani mă mai văd cu doi copii, și copiii pe care o să-i am o să aibă sigur ochii verzi sau albaștri, pentru că îmi doresc foarte tare. Numai de asta vreau să fac copii, ca să fie cu ochii mei, înțelegi? Și cred că voi fi și mai bine decât acum, dar ne auzim peste cinci ani, nu e problemă!”, a spus Bianca, potrivit cancan.ro