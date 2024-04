International Va începe procesul penal al lui Donald Trump. Fostul președinte vrea să depună mărturie







Aflat în plin an electoral, Donald Trump are ghinion cu procesele pe care le are în desfășurare în Statele Unite. O curte de a apel i-a respins fostului președinte, pentru a treia oară într-o săptămână încercarea de a-și amâna unul dintre procese.

Procesul penal al lui Donald Trump va începe luni

Este vorba de dosarul în care Donald Trump este acuzat că a cumpărat tăcerea actriței de filme pentru adulți, Stormy Daniels, aflată de ani de zile în conflict cu el.

Judecătoarea cazului nu ar fi fost de acord cu solicitarea de amânare a procesului depusă de avocații lui Trump, prin urmare procesul penal va începe luni, la New York.

Fostul președinte, disperat să amâne procesul

Donald Trump a declarat vineri că are de gând să „depună mărturie” în procesul său penal din New York, care începe luni. Acesta se referă la plăți efectuate pentru a asigura tăcerea unei foste vedete de film pentru adulți, chiar înaintea alegerilor prezidențiale din 2016.

În urma întrebărilor din partea presei la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, în legătură cu potențialul risc juridic al depunerii unei mărturii, fostul președinte american a afirmat:

„Voi depune mărturie. Eu spun adevărul”, a declarat fostul președinte al SUA, conform NY Times.

New York Times a remarcat că depunerea de către avocați a trei moțiuni pentru amânarea procesului în această săptămână evidențiază disperarea lui Trump de a întârzia procedura. Avocații au încercat inițial să amâne un proces condus de magistratul Juan Merchan, responsabil cu examinarea dosarului în fond. Aceștia susțin că judecătorul este părtinitor deoarece fiica sa adultă a fost consilieră pentru Partidul Democrat.

Ce acuzații penale i se aduc lui Donald Trump

Trump este acuzat că a plătit în 2016 aproximativ 130.000 de dolari actriței de filme pentru adulți porno, prin intermediul avocatului său, Michael Cohen, cu puțin timp înainte de a fi ales președinte al Statelor Unite.

Totodată este acuzat și că a falsificat documente contabile pentru a ascunde aceste plăți. Trump a declarat în instanță că nu își recunoaște vinovăția.