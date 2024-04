Sebastian Stan, în rolul lui Trump. Primele imagini din filmul The Apprentice

Sebastian Stan, actorul român de la Hollywood, îl interpretează pe Donald Trump într-un film biografic. Românul joacă rolul fostului președinte, la tinerețe, în pelicula The Aprentice.

Filmul dedicat lui Donald Trump este regizat de Ali Abbasi. Producția a fost înscrisă în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes 2024. Pelicula îl prezintă pe fostul președinte în ascensiunea sa către putere.

The Cannes Film Festival announced “The Apprentice,” a fictionalized biopic on the professional rise of #DonaldTrump decades before reaching the White House, will premiere at the festival this May.https://t.co/XfRSxefST1 pic.twitter.com/OwCjY1UNsY

— Forbes (@Forbes) April 12, 2024