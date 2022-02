„Va fi Venezuela cu rachete nucleare”

Odată cu începerea „operațiunii speciale” rusești în Ucraina (fix așa ne spune Roskomnadzor să o numim sub amenințarea închiderii ziarului), când rachetele rusești pașnice au început să lovească cu o precizie de bijutier „obiective militare” ucrainene, locuite de civili din anumite motive (Roskomnadzor), lumea afacerilor a început să se îndepărteze de Rusia. Şi chiar înainte de aplicarea la scară largă a sancțiunilor. Managerul companiei internaționale de logistică „Uni International” (SUA), Mihail Bobrîşev, susține că transporturile de mărfuri către și dinspre Rusia picau sub ochii noștri. Transportatorii în mișcare îşi schimbă direcția de transport, îşi redirecționează spre alte țări mărfurile care trebuiau să ajungă în Rusia.

– „Transportatorii internaționali îşi anulează, unul după altul, comenzile existente spre Rusia și nu mai confirmă altele noi” – povesteşte Mihail. „Și acesta este doar începutul. Partenerii noștri spun că au fost anulate nu numai transporturile din SUA, ci și din Canada și America de Sud. Transporturile spre Ucraina sunt și ele anulate, dar acest lucru este temporar, din motive de securitate. Dar spre Rusia – din cauza acțiunilor acesteia în Ucraina, și acest lucru va fi, probabil, pentru o lungă perioadă de timp.

Echipamentele de foraj, petrol și gaze, substanțele chimice necesare pentru pomparea anumitor soluții în puțuri au încetat să se mai deplaseze spre Rusia. Adică tot ceea ce are nevoie Rusia pentru producția de petrol și gaze.

Sau, de exemplu, în Statele Unite ale Americii au fost blocate combinele (recoltatoarele), care trebuiau să sosească în portul Sankt Petersburg. Aceasta este o tehnică foarte specializată, destinată recoltării unui anumit tip de cereale. În Rusia, nu se produc astfel de combine, doar America le produce. Transportatorul japonez K-Line a refuzat pur și simplu să meargă în Rusia și a propus să descarce recoltatoarele la Zeebrugge, în Belgia, iar mai departe, spun ei, descurcaţi-vă singuri. Cei care lucrează cu transporturile, probabil mai bine decât mulți, văd cât de puternic depinde Rusia de importurile literalmente de orice.

Problema, explică Mihail, nu constă doar în sancțiuni asupra anumitor grupuri de bunuri. Transporturile de mărfuri spre Rusia se opresc în principiu, indiferent de mărfuri.

– „Ei refuză nu doar să transporte anumite mărfuri spre Rusia, ci chiar să preia şi comenzi” – continuă el. „A început acest lucru, joi, 24 februarie, iar vineri deja a început să pice, tot calculatorul meu era plin de anulări. Cancelled, cancelled, cancelled. Şi ceea ce era planificat spre livrare, și ceea ce este pe drum, ceea ce este deja pe apă – toate transporturile au fost oprite. Inclusiv banane. Acum vorbeam cu un coleg, acesta spune că 40 de containere cu banane din Columbia și cam tot atâtea din Bolivia – au fost oprite. Adică au refuzat să expedieze mărfurile. Aceste banane nu vor ajunge în Rusia. Dacă lucrurile vor merge așa, atunci, în curând, în Rusia nu vor mai exista nici măcar banane.

Desigur, bananele pot ajunge din Africa și chiar din unele țări din Asia de Sud-Est. Dar din Asia mărfurile sunt transportate de aceleași companii ca și din SUA și America de Sud, acestea sunt companiile germană „Hapag-Lloyd”, franceză „CMA CGM”, MSC, OOCL din Taiwan și altele. Aşa că nu e vorba de exportatori. Nu contează din ce țară este transportatorul, toată lumea vede că Rusia este sub sancțiuni și nimeni nu vrea să cadă sub sancțiuni. Avem deja plângeri pentru că este imposibil să facem un transfer de dolari din Rusia și să achităm marfa, deoarece banca rusă se află sub incidenţa sancțiunilor.

Este oprită, conform observațiilor lui Mihail, şi livrarea către Rusia a oricăror produse electronice și aparate de uz casnic. Atunci când vine vorba de ansamblul rusesc de tehnică importată, este necesară o aprovizionare cu piese de schimb și componente, iar acestea sunt, de asemenea, închise. Aceasta înseamnă că, de exemplu, fabricile rusești pentru producția de frigidere Bosch, de încălzitoare de apă Ariston și o serie de alte importuri ruseşti de echipamente sunt amenințate cu oprirea activităţii.

„Componentele și piesele de schimb pentru mașinile care sunt asamblate în Rusia au fost livrate de aceleași companii care acum opresc transportul” – amintește Mihail. „Lucrurile se vor prăbuși acum. Probabil că nu toate odată, dar economia rusă va simți toate acestea destul de curând. De mulți ani de activitate pe această piață, mă confrunt cu o astfel de situație pentru prima dată.

Posibil, cineva a contat pe tovarășii chinezi, că vor ocupa cu plăcere locul exportatorilor, care au întors spatele Rusiei. Dar această speranță este spulberată de datele privind traficul de containere din ultimele zile: conform observațiilor lui Mihail, livrările sunt oprite și din această direcție. De teama sancțiunilor SUA, şi transportatorii din China refuză să preia mărfurile.

„Aveam planificată o încărcătură de vehicule off-road chinezești, care trebuiau livrate în Rusia” – spune Mihail. „Și aceasta a fost anulată: transportatorul norvegian a refuzat, a spus că nu va mai duce marfa în Rusia”.

Și China însăși, potrivit afirmaţiilor lui Mihail, poate opri transporturile către Rusia, deoarece este strâns legată de băncile americane și nu își va asuma riscuri.

„Cota Rusiei în exporturile chinezeşti este de aproximativ 10% din ceea ce se furnizează Americii” – spune Mihail. ” Desigur, piața americană este mult mai importantă pentru chinezi. Dacă SUA anunță sancțiuni, China de obicei nu le încalcă. Piața americană pentru furnizorii chinezi este totul, iar Rusia este doar o mică parte. Poate că chinezii vor avea o simpatie pentru Rusia, dar nu vor exista transporturi. În plus, yuanul chinezesc este o monedă inconvertibilă, decontările cu China în dolari trec prin bănci din Hong Kong, bănci din Singapore. În condiţiile regimului de sancțiuni, China nu va dori să-și regleze conturile cu Rusia.

Toate companiile care au refuzat transportul către Rusia vor suferi pierderi. Dar acest lucru nu îi oprește, ei caută doar modalități de a minimiza daunele.

– „Cei care au încărcături deja pe apă nu le întorc înapoi” – explică Mihail. „Dar ei caută alte porturi în care să fie descărcate mărfurile, care anterior erau destinate Rusiei. Toate acestea sunt mari companii internaționale, deservesc întreaga lume, iar Rusia pentru ei nu este deloc piața pentru care merită să fie sancționate. Au auzit de sancțiuni și au decis să-și salveze atât banii, cât și reputația.

Se opresc, afirmă Mihail, nu numai transporturile maritim, ci și terestre.

-„Polonia a încetat să mai permită accesul mărfurilor spre Rusia” – spune el. Toate aceste probleme vor continua să crească ca un bulgăre de zăpadă.

Au picat, adaugă Mihail, nu doar importurile în Rusia, ci și exporturile din Rusia.

„Reprezentanțele companiilor, care lucrează pentru export, încetează şi ele să mai aloce containere pentru transporturi” – afirmă Mihail. „Prin urmare, în Rusia vor fi probleme pentru acele industrii care trăiau datorită exporturilor”.

Astfel, după decenii grase cu prețuri ridicate ale petrolului, după opt ani post-Crimeea plini de discuții despre înlocuirea importurilor, Rusia se confruntă cu un deficit total în magazine și cu o prăbușire a rublei. Dacă pentru asta se străduiau cei care și-au dorit „înapoi în URSS”, atunci visul lor de a fi realizat este mai aproape decât oricând.

„Va fi Venezuela cu rachete nucleare” – apreciază finanțatorul Andrei Movcian viitorul Rusiei. „Și sancțiunile încep să crească, acesta este un proces firesc, țările li se alătură. Nimeni nu va furniza nimic Rusiei acum, pentru că mâine poate fi supus restricțiilor. Și, cel mai probabil, va fi, pentru că sancțiunile devin totale.

Pe lângă faptul că Rusia va fi lipsită de importuri, consideră Movcian, există o mare probabilitate ca să fie introdus un embargo asupra aprovizionării cu hidrocarburi din Rusia.

„Lumea va supraviețui creșterii prețurilor, lumea va supraviețui deficitului” – continuă finanțatorul, „dar odată cu înghețarea rezervelor Băncii Centrale a Federației Ruse, despre care se vorbește acum ca fiind o decizie aproape acceptată, aceasta ar putea însemna sfârşitul economiei ruse. Adică este clar că economia există întotdeauna, dar va fi economia Venezuelei. Ce vreţi dacă țara a dezlănțuit vărsarea de sânge?

Andrei Zaostrovţev, profesor al Universităţii Naţionale de Cercetare din cadrul Școlii Superioare de Economie din Sankt Petersburg, este, de asemenea, de acord cu faptul că ultimele evenimente amenință să prăbușească economia.

– „Ieri am intrat la magazinul de electronice DNS și am glumit cu vânzătorul că, în curând, vor avea un televizor Horizont pe rafturi” – spune el. „În ceea ce privește rubla, deocamdată Banca Centrală are resursele pentru a-și susține cursul de schimb, dar aceasta nu va dura mult. În 2014, Banca Centrală a încercat să menţină rubla timp de două luni, apoi s-a oprit. În decembrie 2014, a avut loc un colaps complet, apoi piața a găsit un fel de echilibru. Per ansamblu, dacă vrei să vezi viitorul nostru posibil apropiat, atunci priveşte Venezuela, care, apropo, are cele mai mari rezerve de petrol pe cap de locuitor. A fost una dintre cele mai prospere țări din America Latină, dar politica distruge economia destul de repede