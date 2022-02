Decizia care îngroapă Rusia! Lovitură financiară teribilă pentru Vladimir Putin. 3 miliarde de dolari s-au evaporat

Fondul suveran al Norvegiei este cel mai mare din lume, cu o valoare de 1,3 trilioane de dolari. Duminică, aceștia au anunțat sancțiuni dure împotriva Rusiei. Activele rusești, evaluate la aproape 3 miliarde de dolari, au fost înghețate și vor fi scoase la vânzare.

Norvegia a decis să își cesioneze activele rusești ca răspuns la invazia Ucrainei de către Rusia, a anunțat duminică premierul norvegian, potrivit The Guardian.

Activele rusești care vor fi înghețate conțin obligațiuni guvernamentale, însă și acțiuni la aproape 50 de companii.

„Am decis să înghețăm investițiile fondului și am început un proces de vânzare (din Rusia)”, a declarat premierul Jonas Gahr Stoere.

Uniunea Europeană se ține de promisiunea făcută Ucrainei și impuse sancțiuni dure pentru Rusia. Duminică, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat o nouă serie de măsuri luate împotriva Rusiei, în contextul invadării Ucrainei. Spațiul aerian european va fi închis tuturor aeronavelor, inclusiv cele private, ale oligarhilor. De asemenea, propaganda Kremlinului va fi interzisă, celebrele Russia Today și Sputnik nu vor mai putea fi accesate din teritoriile europene.

„În primul rând, închidem spațiul aerian al UE pentru aeronavele deținute de Rusia, înmatriculate în Rusia sau controlate de Rusia. Acestea nu vor putea ateriza, decola sau survola teritoriul UE, inclusiv avioanele private ale oligarhilor.

În al doilea rând, vom interzice propaganda media a Kremlinului în UE. Russia Today și Sputnik, deținute de stat, și filialele lor, nu vor mai putea să-și răspândească minciunile pentru a justifica războiul lui Putin. Dezvoltăm instrumente pentru a interzice dezinformarea dăunătoare în Europa”, a declarat Ursula von der Leyen în cadrul unei conferințe de presă.

Pe lângă sancțiunile dure impuse Rusiei, Comisia Europeană a anunțat un eveniment unic în istorie. Este pentru prima dată când Uniunea Europeană va finanța achiziția și va livra arme către o țară aflată în război.

”Facem un pas înainte în sprijinul acordat Ucrainei. Pentru prima dată, UE va finanța achiziția și va livra arme și echipamente unei țări aflate sub atac. Vom înăspri, de asemenea, sancțiunile noastre împotriva Kremlinului”, a transmis președintele Comisiei Europene pe Twitter.

