Rusii au distrus, în timpul unui atac în Ucraina, cel mai mare avion din lume. Aeronava a fost construită de Uniunea Sovietică

În timpul luptelor duse în Ucraina, rușii au distrus cel mai mare avion din lume, construit chiar de URSS. Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a afirmat că aeronava se afla pe aeroportul Hostomel de lângă Kiev.

Antonov An-225 este considerat cel mai mare avion din lume, fiind proiectat și construit în ultimii ani de glorie ai Uniunii Sovietice. Acesta a fost construit pentru a transporta navete spațiale, însă nu a avut prea multe ore de zbor în ultimii ani.

“Acesta a fost cel mai mare avion din lume, AN-225 „Mriya” („Visul” în ucraineană). Este posibil ca Rusia să ne fi distrus „Mriya”. Dar ei nu vor putea niciodată să ne distrugă visul unui stat european puternic, liber și democratic. Vom învinge!”, a scris ministrul de Externe.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022