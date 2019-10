O singură companie globală – Liberty Steel Group – urmează a fi creată, consolidând afacerile din domeniul siderurgic ale G.F.G. Alliance într-o singură entitate

Strategiile GREENSTEEL vor fi în nucleul grupului combinat, inclusiv explorarea unei tehnologii noi ecologice, cum ar fi producția de oțel pe bază de hidrogen

Grupul Liberty Steel își propune să fie prima companie siderurgică din lume neutră de carbon, până în 2030.

Alianța deținută de familia Gupta, condusă de Sanjeev Gupta, anunță astăzi faptul că Liberty Steel Group, cu un număr total de 30.000 de angajați din 10 țări, va fi încorporată până la sfârșitul acestui an printr-o fuziune a întreprinderilor din zone primare și finisoare de producție, minerit și distribuție a oțelului G.F.G din toată lumea.

Liberty Steel Group va fi al optulea producător de oțel ca dimensiune, exceptând China, cu operațiuni care cuprind Australia, Europa continentală, Regatul Unit și Statele Unite și care va avea vânzări anuale de aproximativ 15 miliarde de dolari. Deși întreprinderile individuale își vor păstra un grad ridicat de autonomie, se vor prezenta conturi consolidate și se va elabora o strategie unitară.

În centrul misiunii grupului va exista ambiția de a se construi pe baza strategiei GREENSTEEL, existentă în G.F.G., care vizează statutul net neutru de carbon până în 2030 – plasând Liberty Steel Group pe calea de a deveni prima companie de oțel neutră de carbon din lume. Aceasta va include explorarea celei mai bune utilizări a noilor tehnologii, cum ar fi hidrogenul generat de energia regenerabilă pentru a se produce oțel.

Strategia GREENSTEEL se concentrează pe utilizarea cuptoarelor cu arc electric pentru reciclarea fierului vechi, în detrimentul producției tuturor materialelor de la zero, precum și pe utilizarea surselor regenerabile de energie. Oțelul obținut din fier vechi și care utilizează energie pe bază de combustibil fosil generează mai puțin de o treime din emisiile de CO 2 comparativ cu producerea de oțel primar, beneficiul crescând dramatic până la emisii aproape zero odată cu utilizarea energiei regenerabile în GREENSTEEL. Uzinele Liberty reciclează deja trei milioane de tone de fier vechi anual, fiind în curs de desfășurare investiții în cuptoare cu arc electric în Marea Britanie, Australia și Statele Unite.

Unitățile Liberty de pe glob lucrează deja la reducerea emisiilor de transport, la diminuarea consumului de energie electrică și la minimizarea deșeurilor. Inițiativele privind generarea energiei regenerabile include: ferma fotovoltaică de la Cultana (Australia), centrala hidro-electrică Glenshero (Scoția) și proiectul de transformare a deșeurilor în energie din Newport (Țara Galilor).

Vorbind la Conferința Europeană World Steel Dynamics din Milano, Italia, astăzi, Sanjeev Gupta, Președintele Executiv al G.F.G. Alliance, a spus: “Creăm o nouă forță în siderurgie cu dimensiunea, scara și agilitatea de a constitui o cale spre un viitor sustenabil pentru activitatea noastră siderurgică și pentru comunitățile în care ne desfășurăm operațiunile. Grupul nostru integrat se va întinde în întreaga lume, cu o structură financiară și de guvernare adecvată unei afaceri intercontinentale de dimensiunile noastre”.

“Oțelul este fundația vieții moderne, iar Alianța G.F.G. a pus întotdeauna strategiile sustenabile în centrul modelului nostru de afaceri. Recunoaștem că a deveni neutri de carbon până în 2030 este o țintă foarte ambițioasă, însă avem deja baze solide având în vedere strategia noastră în mișcare GREENSTEEL și viabilitatea tehnică a utilizării hidrogenului pentru fierul redus direct, deja dovedită, elemente care ne dau încredere că astfel de concepte de dezvoltare ne permit să ne stabilim obiective chiar mai ambițioase”.

“Ca afacere responsabilă, moștenirea pe care o transmitem generațiilor viitoare este până în cel mai mic detaliu la fel de importantă ca și rezultatul activității noastre. Liberty Steel își propune nu doar să producă oțel de cea mai bună calitate, ci să fie un agent al schimbării în industrie. Făcând asta, putem deschide ușa reindustrializării lumii dezvoltate prin reînvierea și restaurarea industriei, adesea neglijate.”

Liberty Steel Group va include operațiuni extrase din Liberty House în Marea Britanie, Liberty Steel Europa Continentală, Liberty Steel S.U.A., Infrabuild și Liberty Siderurgie Primară și Minerit Australia. Acesta va fi organizat în trei divizii: Liberty Primary Steel, Liberty GreenSteel și Liberty Engineered Steel.

Strategia grupului va cuprinde mai curând un model echilibrat, decât un “glonte din argint” – incluzând tranziția de la furnalele noastre existente către cuptoare cu arc electric, investiții în cuptoare cu arc electric și pilotarea unor tehnologii noi curate în întreaga lume. Va viza abordarea emisiilor din unitățile componente prin explorarea de tehnologii precum Reducerea Directă a Fierului, captarea și depozitarea de carbon și vom continua să participăm la dezvoltarea de forme diverse de energie regenerabilă, prin compania noastră soră SIMEC Energy.

Liberty Steel intenționează să relaționeze strâns cu alte companii și industrii care doresc să își reducă amprenta de carbon.

Fautine Delasalle, Directorul Comisiei de Tranziții Energetice, o coaliție diversă de lideri globali din peisajul energetic (companii energetice, industrii energo-intensive, furnizori de echipamente, investitori, O.N.G.-uri de mediu), a spus: “Raportul Posibil Privind Misiunea Comisiei de Tranziții Energetice a demonstrat că producția de oțel poate fi complet decarbonizată prin creșterea unei producții bazate pe fier vechi și decarbonizarea producției pe bază de minereu prin tehnologii diferite – inclusiv utilizarea hidrogenului, produs din electricitate cu carbon zero, ca agent de reducere, dar și prin electroliză sau utilizarea capturilor de carbon”.

“Sunt încântată să văd companii-pionier ca Liberty Group transformând această viziune în realitate și transmițând un mesaj clar pieței că oțelul verde va fi disponibil la scară comercială și asta chiar mai curând decât am putea crede. Avem nevoie acum ca factorii de decizie să facă un pas în față prin sprijinirea producătorilor de oțel care s-au angajat să îndeplinescă obiective climatice îndrăznețe. Mai avem nevoie și ca principalii cumpărători de oțel să se angajeze în utilizarea oțelului cu carbon zero pentru a transmite un semnal producătorilor: există cerere pentru produse din oțel cu conținut zero de carbon.”

