Milioane de utilizatori sunt furaţi de Google. Facturile sunt încărcate cu sume uriaşe. Scandalul care bulversează întreaga lume

Ma mulţi utilizatori au reclamat că au primit facturi de sute de euro pentru telefonul mobil. Cauza este că aplicaţia Google News consumă date mobile fără ştirea utilizatorului.Cele mai multe astfel de cazuri s-au înregistrat în Marea Britanie, iar mai multe persoane au cerut explicaşii gigantului tech pe Forumul Google News





“M-am trezit si Google News folosisese 7.65 de GB de date mobile in timpul noptii. Eram conectat la WiFi, dar semnalul era slab, asa ca probabil s-a tot conectat si deconectat. Chiar si asa…nu inteleg cum Google News ar consuma atat de mult intr-un timp atat de scurt daca nu exista o problema grava”, a scris un utilizator, potrivit ultimastire.oradesibiu.ro

“Am avut aceeasi problema aici in Marea Britanie si am facut reclamatie la O2 [companie britanica de telecomunicatii] pentru ca am avut cost suplimentar de 194 de lire sterline pentru date mobile utilizate in plus,” a scris un alt utilizator.

Această problemă a apărut din luna septembrie 2018 dar nu a fost remediată nici acum cu toate că gigantul tech a promis ca va investiga problema si o va rezolva

“Multumim ca ati semnalat aceasta problema – intelegem cat de important e sa o solutionam cat mai repede posibil. Echipele relevante investigheaza problema si lucreaza pentru a o remedia si vom publica orice actualizare pe acest forum”, a scris un reprezentant al companiei pe forum.

Pentru a te asigura ca Google News nu îţi consumă datele mobile pe fundal, ideal e să foloseşti doar WiFi.

O alta soluţie e să ştergi complet aplicaţia din telefon.

