Sport UTA - Hermannstadt, 1-1. Arădenii au uitat să mai câștige pe teren propriu







UTA și Hermannstadt au încheiat nedecis, scor 1-1, partida jucată, luni, în runda a 9-a a campionatului intern. A fost o confruntare banală, în care ambele goluri au venit în partea a doua. Oaspeții au deschis scorul prin Chițu, în minutul 64, gazdele au salvat un punct, după ce Joao Pedro a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 74.

UTA nu a câștigat, acasă, nici cu Hermannstadt, echipa lui Mircea Rednic a fost huiduită de propriii suporteri

Egalul nu cade bine deloc pentru UTA. Formația lui Mircea Rednic nu a câștigat pe teren propriu niciunul dintre cele cinci meciuri jucate în acest sezon al Superligii. Enervații, fanii gazdelor și-au huiduit echipa la finalul confruntării. Gruparea din Arad e pe locul al 14-lea, cu 8 puncte, în timp ce sibienii se clasează pe poziția a 7-a a clasamentului, cu un total de 12 puncte.

UTA Arad - AFC Hermannstadt 1-1 (0-0), Arena ''Francisc Neuman'' - Arad

Au marcat: Joao Pedro (74 - penalty), respectiv Aurelian Chiţu (64). Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca) Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Marius Omuţ (Satu Mare) Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Romolus Gabor (Hunedoara) - LPF.

Tehnicianul Mircea Rednic nu disperă și vede partea plină a paharului

Arădenii au o singură victorie în nouă etape și nu au câștigat în cinci partide disputate pe teren propriu. Antrenorul Mircea Rednic a spus că, totuși, este mulțumit pentru că oamenii săi au salvat un punct cu Hermannstadt.

„La final, pot să spun că sunt mulțumit că am reușit să scoatem un punct. Am avut o primă repriză bună, am început cu o bară, am controlat jocul, ei au avut două situații pe contraatac. N-am avut ocaziile din celelalte meciuri.

Adversarul ne-a blocat bine, am exagerat cu posesia lentă, previzibilă, cu pase înapoi. Repriza a doua am început prost, trebuie să recunosc. Foarte multe mingi pierdute. S-a văzut și oboseala la unii jucătorU”, a precizat „Puriul”, conform Digi Sport.